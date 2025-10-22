Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Cú rơi mạnh nhất 5 năm kích hoạt làn sóng mua vàng ồ ạt

Hồng Nhung

TPO - Sau cú giảm sốc trong phiên trước, giá vàng thế giới đã bật tăng trở lại trong ngày 22/10, khi giới đầu tư tranh thủ mua vào ở vùng giá thấp giữa bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sớm hạ lãi suất.

Chiều 22/10 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay tăng 0,3%, lên mức 4.134,37 USD/ounce, trong khi hợp đồng vàng kỳ hạn tháng 12 tại Mỹ nhích gần 1%, đạt 4.147,10 USD/ounce.

Trước đó, kim loại quý này từng rơi xuống 4.003,39 USD/ounce, nối dài đà giảm sau phiên mất tới 5,3% rạng sáng 22/10, đây là mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 8/2020.

Theo bà Rhona O’Connell - chuyên gia phân tích cấp cao của StoneX, cú điều chỉnh này “là cần thiết”, bởi thị trường đã rơi vào trạng thái mua quá mức sau nhiều phiên liên tiếp lập đỉnh. “Tuy nhiên, chúng ta vẫn đang ở trong thời kỳ đầy bất ổn. Bất kỳ nhịp giảm sâu nào cũng có thể kích hoạt làn sóng mua vào mới”, bà nhận định.

shutterstock-2480509399-2024-08-368b960cfc07a7fc6986b47f60f0159d-2048x1365-11zon.jpg
Sau cú giảm sốc trong phiên trước, giá vàng thế giới đã bật tăng trở lại trong ngày 22/10. Ảnh: CNBC TV18

Giới đầu tư hiện hướng sự chú ý tới báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ, dự kiến công bố vào ngày 24/10. Dữ liệu lạm phát sẽ là tín hiệu quan trọng để dự đoán bước đi tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Một khảo sát của Reuters cho thấy, phần lớn các nhà kinh tế tin rằng Fed sẽ giảm lãi suất thêm 25 điểm cơ bản trong tuần tới và có thể tiếp tục thêm một đợt nữa vào tháng 12. Tuy nhiên, quan điểm về triển vọng dài hạn vẫn còn nhiều chia rẽ.

Trên mặt trận địa chính trị, kế hoạch tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga giữa Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Vladimir Putin bất ngờ bị hoãn. Trong khi đó, cuộc gặp giữa ông Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vẫn chưa được xác nhận. Điều này càng khiến tâm lý lo ngại rủi ro gia tăng - yếu tố thường có lợi cho vàng.

041444596f7297b-11zon.jpg
Tính từ đầu năm, giá vàng đã tăng 57%, hướng tới năm tăng mạnh nhất kể từ 1979. Ảnh: Business Recorder.

Tính từ đầu năm, giá vàng đã tăng 57%, hướng tới năm tăng mạnh nhất kể từ 1979, được hỗ trợ bởi kỳ vọng hạ lãi suất, căng thẳng địa chính trị và dòng vốn lớn đổ vào các quỹ ETF.

Ở diễn biến khác, giá bạc giao ngay nhích 0,2% lên 48,84 USD/ounce, sau khi sụt tới 7,1% trong phiên trước đó. Bạch kim giảm 1,4% xuống 1.529,52 USD/ounce, còn palladium tăng 0,7%, đạt 1.417,68 USD/ounce.

Sau đợt bán tháo mạnh, vàng đang dần lấy lại sức hút như một kênh trú ẩn an toàn trong thời điểm thị trường tài chính toàn cầu nhiều biến động và kỳ vọng chính sách tiền tệ nới lỏng quay trở lại.

Hồng Nhung
Reuters
