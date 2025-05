Cú bẻ lái của Phùng Khánh Linh

TPO - Single mới mang âm hưởng alternative rock và pop-punk, đánh dấu sự thay đổi mạnh mẽ trong phong cách âm nhạc của Phùng Khánh Linh. Ca khúc nhận nhiều phản hồi tích cực từ khán giả, dù vẫn còn những ý kiến góp ý về phần lời.

Ca sĩ, nhạc sĩ Phùng Khánh Linh vừa phát hành ca khúc KHÓC BLÓCK vào ngày 28/5. Đây là single thứ ba nằm trong album phòng thu sắp ra mắt Giữa một vạn người, đánh dấu bước chuyển mình về âm nhạc của nữ ca sĩ sinh năm 1994.

Mang màu sắc alternative rock và pop-punk, KHÓC BLÓCK là cú “bẻ lái” rõ rệt của Phùng Khánh Linh sau một thời gian dài gắn bó với các bản pop giàu cảm xúc. Ca khúc thể hiện nguồn năng lượng bùng nổ, giận dữ nhưng chân thực, khác biệt rõ rệt với chất mơ màng, u buồn trong các ca khúc trước đó như Ước anh tan nát con tim hay Em đau.

"Đây không đơn thuần là ca khúc chia tay, mà là tiếng thét giải phóng những cảm xúc bị kìm nén quá lâu", Phùng Khánh Linh chia sẻ. Theo cô, việc thừa nhận cảm xúc giận dữ không phải là dấu hiệu yếu đuối, mà là một bước tiến trong hành trình học cách bảo vệ bản thân sau tổn thương.

Hình ảnh chủ đạo của ca khúc là một cô gái ẩn mình sau tấm màn mờ, tượng trưng cho sự mắc kẹt trong cảm xúc và khao khát được thấu hiểu. Đây là biểu tượng cho những xúc cảm từng bị xem là "quá mức", giờ được giải phóng qua giọng hát dữ dội, dứt khoát của Phùng Khánh Linh.

Ca khúc được sản xuất bởi ê-kíp kết hợp giữa các nhà sản xuất quốc tế và Việt Nam, góp phần tạo nên tổng thể âm nhạc hiện đại. Đặc biệt, phần guitar ở đoạn điệp khúc được khán giả so sánh với tinh thần của bài Say It Ain’t So - một bản rock kinh điển của Weezer.

Bên cạnh những phản hồi tích cực về phong cách âm nhạc mới và chất lượng sản xuất, một số khán giả góp ý rằng lời ca của KHÓC BLÓCK vẫn chưa tạo được điểm nhấn rõ ràng, thiếu những câu hát cao trào. Một người nghe nhận xét: “Tôi nghĩ lyrics thiếu punchline. Linh thử cải tiến lời ca sao cho đỡ sến thì ổn hơn".

Tuy vậy, nhiều người vẫn đánh giá cao việc Phùng Khánh Linh liên tục thử nghiệm chất liệu mới, không ngại làm mới bản thân: “Thích cách Phùng Khánh Linh luôn thử nhiều thể loại nhạc khác nhau”, một bình luận viết.

Phùng Khánh Linh sinh năm 1994 tại Hà Nội, từng tham gia chương trình Giọng hát Việt 2015 dưới sự dẫn dắt của ca sĩ Thu Phương. Năm 2019, cô gây tiếng vang với bản hit Hôm nay tôi buồn. Album đầu tay Yesteryear của cô phát hành giới hạn 3.000 bản, nhận hai đề cử tại Giải Cống hiến: Album của năm và Nhạc sĩ của năm.