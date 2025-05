3 cuộc hôn nhân đổ vỡ trước khi qua đời của Choi Jung Woo

TPO - Diễn viên kỳ cựu Hàn Quốc Choi Jung Woo qua đời ở tuổi 68 sau gần 50 năm cống hiến cho nghệ thuật. Ông được biết đến qua hàng loạt vai diễn ấn tượng trên sân khấu, truyền hình lẫn điện ảnh, là hình mẫu lý tưởng của dàn diễn viên trung niên. Cuộc đời ông khép lại khi vẫn còn hoạt động nghệ thuật tích cực, sau lần hiếm hoi chia sẻ về ba cuộc hôn nhân nhiều biến cố.

Truyền thông Hàn Quốc ngày 27/5 đưa tin nam diễn viên kỳ cựu Choi Jung Woo qua đời, hưởng thọ 68 tuổi.

Sinh thời, ông có hành trình nghệ thuật bền bỉ kéo dài gần nửa thế kỷ. Cuộc sống cá nhân của Choi Jung Woo kín tiếng. Năm 2023, ông mới lần đầu công khai với công chúng từng trải qua ba cuộc hôn nhân.

Hình mẫu của thế hệ diễn viên trung niên Hàn Quốc

Nam diễn viên ra mắt vào năm 1975 với vở kịch Cuộc đời một diễn viên, sau đó làm diễn viên lồng tiếng cho TBC (Công ty phát thanh truyền hình Tongyang) từ năm 1980.

Được mệnh danh là "Hoàng tử sân khấu" trong những năm 1980, nam diễn viên đã có bước chuyển mình bất ngờ khi tạm dừng sự nghiệp diễn xuất vào thập niên 1990 để sang Mỹ nghiên cứu điện ảnh.

Vào những năm 2000, ông xuất hiện trong hàng chục tác phẩm được hoan nghênh.

Hàng loạt bộ phim đình đám có sự đóng góp của ông như Two cops, Indian summer, Another public enemy 2, The secret reunion, The witch, Operation: Secret, The moon… Trong phim, ngôi sao sinh năm 1957 thường đảm nhận các vai như chủ tịch tập đoàn, công tố viên, cảnh sát, lãnh đạo tình báo hay quản lý cấp cao.

Đặc biệt, trong loạt phim Trò đùa của Thượng đế (2010), ông để lại dấu ấn sâu đậm với vai bác sĩ kỳ cựu Jang Gyu Tae - nhân vật lạnh lùng, đầy quyền uy.

Trên màn ảnh nhỏ, ông là gương mặt quen thuộc trong hơn 70 phim truyền hình, để lại nhiều dấu ấn trong các phim Người hùng Chil Woo, Họa sĩ gió, Shining inheritance, Quiz of God, Deep rooted tree, Chief of staff 2, City hunter, Doctor stranger, The legend of the blue sea …

Choi Jung Woo cũng là một trong những “diễn viên ruột” của đạo diễn Jin Hyuk, người từng đầu quân từ SBS sang JTBC, khi góp mặt trong 8 bộ phim do ông thực hiện.

Không chỉ dừng lại ở phim ảnh, kịch, ông đóng MV ca nhạc của Sống là thế của Hong Jin Young và là cái tên không thể thiếu trong nhiều lễ trao giải lớn. Choi Jung Woo từng giành giải Diễn xuất xuất sắc tại Seoul Theater Festival (1990) và Giải diễn viên xuất sắc của Giải thưởng Nghệ thuật Dong-A (1999).

Sự nghiệp của Choi Jung Woo được truyền thông Hàn Quốc đánh giá ổn định, bền bỉ, là hình mẫu lý tưởng cho dàn diễn viên trung niên Hàn Quốc. Đầu năm 2025, ông vào vai Park Joon Ki trong The Tale of Lady Ok - nhân vật mang tâm lý nghi ngờ nữ chính Koo Deok-i (do Lim Ji Yeon thủ vai).

Trải qua ba cuộc hôn nhân đổ vỡ

Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật, cuộc sống riêng của ông được công chúng chú ý khi chương trình Dongchimi phát sóng trên đài MBN vào tháng 10/2023. Trong chương trình, Choi Jung Woo lần đầu công khai về ba cuộc hôn nhân trong đời. Đây là điều mà ông từng giấu kín vì sợ người khác thay đổi cách nhìn về mình.

Chia sẻ về cuộc hôn nhân đầu, nam diễn viên cho biết đã kết hôn vội vàng ở tuổi 30 dù không thực sự mong muốn. Sau khi ly hôn, ông tham gia vở kịch Turn off the lights và kiếm được số tiền lớn.

Về cuộc hôn nhân thứ hai, ông gặp vợ khi tham gia show truyền hình, người này đã có con riêng. Nhưng do khoảng cách địa lý, vợ ông ở Mỹ và mắc bệnh tiểu đường nên cuộc hôn nhân không thể kéo dài. “Cô ấy nói bệnh là do tôi. Ngay hôm sau, chúng tôi ly hôn mà không một lời tranh cãi”, diễn viên nhớ lại.

Về người vợ thứ ba, cũng là cuộc hôn nhân cuối, ông kể lại: “Cô ấy là người Nhật gốc Hàn, trẻ hơn tôi 11 tuổi và chưa từng kết hôn. Chúng tôi yêu nhau 4 năm trước khi cưới. Cô ấy hay càm ràm, cầu toàn, gặp khó khăn trong việc kiểm soát cảm xúc và mắc ADHD (Rối loạn tăng động giảm chú ý - PV). Khi nổi giận, cô ấy gọi tôi là ông già”.

Theo Top Star News, nhiều đồng nghiệp và ê-kíp sản xuất từng làm việc cùng ông bày tỏ sự tiếc thương sâu sắc. Một đạo diễn chia sẻ: "Ông luôn lặng lẽ hoàn thành vai diễn với tinh thần chuyên nghiệp. Tôi vẫn nhớ hình ảnh ông ân cần quan tâm đến các diễn viên trẻ tại trường quay". Trên mạng xã hội, khán giả cũng gửi lời tiễn biệt: “Tiếc thay nhân tài màn ảnh. Thật xót xa”, “Cảm ơn vì 50 năm cống hiến không ngừng nghỉ”.

Hai dự án gần nhất diễn viên vừa tham gia là The tale of lady Ok (JTBC) và Suspicious her (KBS2).

Theo thông báo từ công ty quản lý Bless ENT, nguyên nhân cụ thể dẫn đến sự ra đi của Choi Jung Woo không được công bố, song ông được cho là có tiền sử bệnh lý. Một số nguồn tin nói ông mắc chứng rối loạn hoảng sợ, trầm cảm. Tang lễ được tổ chức tại phòng số 5, nhà tang lễ bệnh viện Woori, thành phố Gimpo. Lễ phát tang diễn ra vào 10h sáng 29/5. Thi hài ông sẽ được an táng tại Nghĩa trang Suwon Yeonhwa.