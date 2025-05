Sự tử tế của Hieuthuhai gây tranh cãi

TPO - Một chia sẻ về việc Hieuthuhai giúp bạn học bê ghế thời cấp ba gây tranh cãi. Nhiều người cho rằng chi tiết này bị làm quá, trong khi số khác bảo vệ quan điểm, sự tử tế nhỏ cũng xứng đáng được ghi nhận.

Một bình luận được cho là của bạn học cũ rapper Hieuthuhai mới đây thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Threads. Người này chia sẻ: “Mãi ủng hộ cậu. Tôi còn nhớ hồi học cấp ba lớp chuyên Toán - Lý ở Hóc Môn, cậu đã giúp tôi khiêng hai cái ghế lên lầu. Tôi sẽ ủng hộ cậu như cách cậu từng tốt với tôi”.

Câu chuyện nhanh chóng lan truyền sau khi được nhiều trang thông tin chia sẻ lại, từ đó gây ra những tranh luận trái chiều. Một số ý kiến cho rằng tình tiết “bê ghế lên lầu” là quá nhỏ để trở thành lý do ủng hộ một nghệ sĩ, thậm chí nghi ngờ đây chỉ là nội dung được thêu dệt để gây chú ý.

Nhiều bình luận mỉa mai xuất hiện như: “Khiêng hai cái ghế mà hơn cả ơn cứu mạng”, “Tưởng đâu ảnh đỡ người ta nhát dao”...

Tuy nhiên, không ít cư dân mạng bày tỏ quan điểm ngược lại, cho rằng hành động tuy nhỏ nhưng thể hiện sự tử tế và tinh tế của một người.

“Thử tưởng tượng bạn phải một mình vác hai cái ghế nặng lên vài tầng lầu, trong lúc đang cần giúp đỡ. Khi đó, một hành động nhỏ cũng mang ý nghĩa rất lớn”, một tài khoản viết. Một ý kiến khác nhấn mạnh: “Sự tử tế được hình thành từ những điều bình dị, chứ không phải cứ là hành động lớn lao mới đáng ghi nhớ”.

Nhiều khán giả bình luận, chính những cử chỉ nhỏ nhặt, tưởng như không đáng kể lại có thể để lại ấn tượng sâu sắc.

“Chỉ là một kỷ niệm đẹp về người từng giúp mình. Mỗi người có lý do riêng để ủng hộ ai đó. Có những người từng được cứu mạng còn chưa chắc đã biết ơn”, “Không phải ai cũng sẵn sàng giúp người khác khi gặp việc tay chân. Nhiều bạn có khi chỉ đứng nhìn chứ không ra tay phụ. Hành động nhỏ nhưng tinh tế như vậy mới đáng quý”, cư dân mạng nhận xét.

Hieuthuhai, tên thật là Trần Minh Hiếu, sinh năm 1999, được biết đến từ chương trình King of Rap 2020 và trở nên nổi bật nhờ hàng loạt bản hit như Vệ tinh, Ngủ một mình... Sau 2 ngày 1 đêm, Anh trai say hi hình ảnh anh càng được yêu mến bởi cách hành xử tinh tế, sự điềm đạm và thái độ sống tích cực.

Trong nhiều chương trình truyền hình, nam rapper được nhận xét là người tinh tế, ứng xử chừng mực và luôn tạo cảm giác gần gũi với người đối diện.