Nghệ sĩ tự xoay xở khi hết thời

TPO - Truyền hình và điện ảnh ngày càng ít vai cho phụ nữ trung niên, khiến nhiều nữ diễn viên nổi tiếng buộc phải chuyển mình. YouTube trở thành không gian mới, nơi họ tự kể chuyện đời, làm chủ hình ảnh và kết nối lại với khán giả.

Trong bối cảnh truyền thông truyền thống thoái trào, nhiều nữ diễn viên kỳ cựu ở độ tuổi 40, 50 đang dần lấn sân sang YouTube, nền tảng giúp họ có thể tự kể câu chuyện của chính mình.

Trường hợp mới nhất là Kim Nam Joo, cô vừa ra mắt kênh YouTube cá nhân sau 31 năm hoạt động nghệ thuật. Nữ diễn viên chia sẻ cuộc sống đời thường qua kênh mang tên chính cô.

“Thế giới đã thay đổi rất nhiều. Trong thời đại mà những điều thú vị hiện lên ngay trong điện thoại, tôi nhận ra mình cũng hay xem YouTube. Tôi muốn gần gũi hơn với mọi người trong không gian này, nên quyết định lập kênh để thể hiện bản thân chân thật, không màu mè”, Kim Nam Joo chia sẻ trong video đầu tiên.

Nội dung từ kênh của cô đồng thời được phát sóng trong chương trình mới Queen of Taste của SBS Life, đánh dấu lần đầu cô xuất hiện trong show giải trí cá nhân kể từ khi ra mắt năm 1994.

Trước đó, Han Ga In đã khởi động kênh YouTube riêng vào tháng 9/2024, tiếp nối là Ko Hyun Joung, Lee Min Jung và Ko So Young. Han Ga In và Lee Min Jung tạo sự đồng cảm khi chia sẻ vai trò làm mẹ trong đời thực, còn Ko Hyun Joung thu hút sự chú ý nhờ các video chăm sóc da. Trong khi đó, Ko So Young ghi điểm với hình ảnh đời thường giản dị, gần gũi.

Một trường hợp đáng chú ý khác là nữ diễn viên kỳ cựu Sunwoo Yong Yeo, 79 tuổi - ngôi sao sitcom huyền thoại Soonpoong Clinic - cũng đang tạo nên sức hút trên YouTube. Kênh Soonpoong Sunwoo Yong-yeo của bà đạt hơn 200.000 lượt đăng ký chỉ sau một tháng ra mắt hồi tháng 4.

“Cuộc đời tôi mới thực sự bắt đầu từ bây giờ”, bà tuyên bố trong video mở màn. Tính đến thứ Năm, kênh đã đăng sáu video dài, mỗi video thu hút trung bình 2 triệu lượt xem. Video được xem nhiều nhất hiện có 3,4 triệu lượt.

Trong video ghi lại cuộc sống thường nhật, bà lái xe Mercedes và ăn sáng tại khách sạn, chia sẻ từng mắc chứng suy dinh dưỡng và đột quỵ.

“Tiết kiệm tiền mà đánh đổi sức khỏe thì có ý nghĩa gì? Khi ra đi cũng chẳng mang theo được gì. Mua quần áo hàng chục triệu won mà ăn uống như ăn mày để làm gì? Hãy ăn những món ngon, còn quần áo sạch là đủ rồi”, bà nói.

Nhiều khán giả để lại bình luận tích cực: “Như đang xem sitcom về bà lão giàu có, vui quá!”, “Nhìn người lớn tuổi khỏe mạnh sống vui vẻ thật là truyền cảm hứng”.

Nữ diễn viên Lee Mi Sook, 65 tuổi, cũng gia nhập làn sóng YouTube với tuyên bố: “Giờ tôi muốn thể hiện nhiều hơn về con người thật của mình”. Trong một video, bà để mặt mộc, để lộ mái tóc hoa râm, dù xung quanh là những hộp túi xách hàng hiệu chất cao. Bà tiết lộ bản thân thường dùng túi vải sinh thái thay vì hàng hiệu. Video đã vượt mốc một triệu lượt xem chỉ trong bốn ngày.

Sự dịch chuyển lên YouTube diễn ra trong bối cảnh số lượng phim truyền hình và điện ảnh truyền thống ngày càng sụt giảm, đặc biệt là các tác phẩm có nội dung xoay quanh phụ nữ trung niên gần như vắng bóng. Các nữ diễn viên ngoài tuổi 40 ngày càng bị đẩy ra rìa ánh đèn sân khấu, theo các chuyên gia.

Lợi thế lớn nhất khi làm YouTube là họ không bị gò bó bởi lịch trình cố định, có thể chia sẻ cuộc sống theo cách riêng.

“Khác với trước đây, khi nghỉ hưu được xem là điều tất yếu, giờ đây họ bắt đầu lên tiếng, kể câu chuyện của chính mình. Họ biến cuộc sống thường nhật thành nội dung hấp dẫn. Đặc biệt, với những người trước nay kín tiếng, công chúng càng tò mò hơn”, nhà phê bình văn hóa Jung Duk-hyun nhận định.

Nhà phê bình Kim Sung Soo cũng cho rằng cuộc sống đời thường của những người ít khi xuất hiện trước công chúng là chất liệu nội dung có giá trị. “Với những ngôi sao nổi tiếng, cách dễ nhất để duy trì độ nhận diện là tham gia vào các nội dung giải trí. Tuy nhiên, để giữ chân khán giả lâu dài, họ cần nhiều hơn là chỉ danh tiếng”, ông nói.

Hà Trang