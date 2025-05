Ngân Collagen là ai?

TPO - Ngân Collagen đang bị cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra sản phẩm giảm cân do cô quảng cáo. KOL này cũng gây chú ý khi công khai chất vấn chất lượng sản phẩm giảm cân của DJ Ngân 98.

Trần Thị Bích Ngân, thường được biết đến với biệt danh “Ngân Collagen”, nổi lên trên mạng xã hội với hình ảnh nữ doanh nhân giàu có, sở hữu biệt thự trăm tỷ, túi hiệu, kim cương và xe sang. KOL này đang gây chú ý khi sản phẩm làm đẹp do cô quảng cáo đang bị cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra.

Ngày 26/5, Bộ Y tế yêu cầu các cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh hoạt động sản xuất và lấy mẫu kiểm nghiệm một số sản phẩm giảm cân do cá nhân mang tên Ngân Collagen quảng cáo. Sở An toàn thực phẩm TPHCM và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội đang khẩn trương tiến hành kiểm tra các sản phẩm như “kẹo táo thải mỡ bụng”, “N-Collagen Chanh Plus”…

Trùng thời điểm, tài khoản Facebook có dấu tick xanh mang tên Trần Thị Bích Ngân, trang cá nhân chính của nhân vật này, bất ngờ biến mất khỏi nền tảng.

Ngân Collagen tên thật là Trần Thị Bích Ngân (sinh năm 1995), nổi tiếng trên các nền tảng như Facebook và TikTok nhờ những video khoe tài sản, xe sang, biệt thự và trang sức giá trị lớn. Trang TikTok của cô có hơn 622.000 lượt theo dõi, nhiều video thu hút hàng triệu lượt xem.

Trong video ngày 13/4, cô chia sẻ khoảnh khắc mừng tân gia biệt thự mới, cho biết đã mất 5 năm xây dựng. Tuy nhiên, khi các ồn ào nổ ra, nhiều người đặt câu hỏi về độ xác thực của khối tài sản mà cô từng công khai.

Trần Thị Bích Ngân từng thành lập Công ty TNHH MTV mỹ phẩm N-Collagen tại Cà Mau năm 2017, nhưng công ty này hiện đã giải thể. Cô hiện được giới thiệu là Giám đốc điều hành Công ty TNHH Xuất nhập khẩu N-Collagen - đơn vị phân phối nhiều sản phẩm làm đẹp, nổi bật là “kẹo táo thải mỡ bụng”.

Gần đây, Ngân cũng gây chú ý khi công khai chất vấn chất lượng sản phẩm giảm cân của một nhân vật nổi tiếng khác là DJ Ngân 98. Sau phản ánh đó, cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra sản phẩm của đối phương. Nay, chính sản phẩm do Ngân quảng bá lại bị đưa vào diện giám sát.

Ngoài hoạt động kinh doanh, Ngân Collagen còn xây dựng hình ảnh một người phụ nữ gợi cảm, táo bạo, thường xuyên đăng ảnh thời trang và phát ngôn gây tranh cãi về thói quen tiêu dùng xa xỉ. Trong một video, cô từng tuyên bố “chốt đơn” 10 chiếc túi hiệu cùng lúc, một clip khác gây tranh luận khi cô cho biết dùng túi hàng hiệu để đựng trái cây.

Những chia sẻ này nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Một số cho rằng cô tiêu xài hoang phí, số khác nghi ngờ độ thật, giả của những món đồ cô sở hữu.