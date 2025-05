Thiên An phản hồi

TPO - Diễn viên Thiên An thông qua luật sư lên tiếng về mối quan hệ với ca sĩ Jack. Cô cho biết chưa từng cản trở Jack nhận con và đang xem xét các biện pháp pháp lý bảo vệ quyền lợi của hai mẹ con.

Tối 28/5, đại diện pháp lý của Thiên An phát đi thông cáo, phản hồi về những thông tin liên quan đến ca sĩ Trịnh Trần Phương Tuấn (Jack - J97).

Theo đó, phía Thiên An khẳng định nữ diễn viên chưa nhận bất kỳ thông báo chính thức nào từ tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền về việc bị Jack khởi kiện. Đồng thời, các bài viết cá nhân trước đó liên quan đến đời tư đã được cô chủ động ẩn để tránh hiểu nhầm, sau khi tham vấn ý kiến luật sư.

Về trách nhiệm làm cha, luật sư cho biết Jack từng từ chối làm thủ tục nhận con, không đồng ý ghi tên vào giấy khai sinh và không hợp tác xét nghiệm ADN. Do đó, bé Trần Nguyễn Yên Đan, con gái chung của hai người, được đăng ký khai sinh theo họ mẹ.

Từ khi bé chào đời đến nay, Jack chưa từng gặp mặt con dù phía Thiên An nhiều lần chủ động đề nghị. Khoản hỗ trợ tài chính từ phía nam ca sĩ cũng đã ngừng hoàn toàn từ giữa năm 2022. Dù vậy, Thiên An khẳng định đủ khả năng nuôi con và mong muốn khép lại ồn ào, tránh làm phiền dư luận.

Phía luật sư cho biết đang xem xét các biện pháp pháp lý cần thiết để bảo vệ quyền lợi hai mẹ con Thiên An, bao gồm khả năng khởi kiện hoặc đề nghị xử lý các hành vi vu khống, xâm phạm đời tư, quyền trẻ em.

Thiên An sinh năm 1998 tại Bình Dương, từng theo học đại học tại TPHCM trước khi gia nhập công ty ICM do K-ICM quản lý. Cô được khán giả biết đến khi đảm nhận vai nữ chính trong loạt MV Sóng gió, Bạc phận, Sao em vô tình và Hoa vô sắc của Jack. Cả hai từng có thời gian hẹn hò, Thiên An một mình nuôi con chung của cô và Jack.

Tối 26/5, công ty J97 Entertainment - đơn vị quản lý của Jack - cho biết đã nộp đơn tố cáo Thiên An vì hành vi đăng tải các bài viết ngày 19/1 và 20/1 trên mạng xã hội.

Phía nam ca sĩ cho rằng dù không nêu tên, nội dung các bài đăng khiến nhiều đơn vị truyền thông suy diễn, gây hiểu lầm, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh cá nhân, các hợp đồng và dự án nghệ thuật của Jack.

Đại diện Jack khẳng định từng im lặng để tôn trọng quyền riêng tư, nhưng buộc phải hành động khi thông tin sai lệch lan rộng. Công ty quản lý tuyên bố tiếp tục xử lý những cá nhân, tổ chức đăng tải thông tin không chính xác, gây tổn hại danh dự nghệ sĩ.

Về mối quan hệ cha con, Jack đã nộp đơn ra tòa yêu cầu xác định quan hệ huyết thống và thực hiện quyền nuôi dưỡng theo quy định. Phía Jack cũng cho rằng Thiên An đã chấm dứt liên lạc, không cho gặp con từ khi bé chào đời.

J97 Entertainment cho biết sẽ tổ chức họp báo trong thời gian tới để công bố bằng chứng và thông tin về các nghĩa vụ tài chính mà Jack đã thực hiện với bé Yên Đan.