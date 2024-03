CSGT xúc cát ngăn vết dầu loang trên quốc lộ

TPO - Nhận tin xe đầu kéo gặp sự cố làm chảy dầu ra đường, lực lượng cảnh sát giao thông Nghệ An đã nhanh chóng có mặt phân luồng giao thông và lấp cát chống trơn trượt.

Chiều 19/3, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1 (thuộc Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Nghệ An) cho biết cán bộ, chiến sĩ vừa kịp thời khắc phục sự cố dầu loang trên Quốc lộ 48D, đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.

Theo đó, vào khoảng 9h cùng ngày, tại Quốc lộ 48D, thuộc địa phận xã Nghĩa Hội, huyện Nghĩa Đàn, Tổ tuần tra Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1, nhận tin báo ôtô đầu kéo mang BKS 37C-244.40 do anh Đậu Đức Đạo (SN 1981, trú xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) điều khiển đang lưu thông thì bất ngờ gặp sự cố.

Thùng chứa nhiên liệu Dieszen bị nứt khiến toàn bộ số dầu chảy tràn xuống lòng đường, gây trơn trượt, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Nhận được tin báo, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1 đã nhanh chóng cử lực lượng đến phân luồng, điều tiết giao thông, đồng thời dùng cát để chống trơn trượt, đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.

Chứng kiến lực lượng cảnh sát giao thông nỗ lực thu dọn hiện trường, một số người dân cũng đã nhiệt tình hỗ trợ dọn dẹp để các phương tiện lưu thông qua khu vực thuận tiện, an toàn.