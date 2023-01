CSGT tiếp sức người dân trở lại thành phố sau Tết

TPO - Từ 26/1 (tức mùng 5 Tết), rất đông người dân di chuyển bằng xe máy vào lại các tỉnh phía Nam để làm việc. Để tiếp sức cho hành trình vượt hàng trăm cây số mưu sinh, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an Đắk Nông, tiếp tục chương trình tặng nước uống, khăn lạnh…

Ngày 26/1 (tức mùng 5 Tết), tại Trạm thu phí trên Quốc lộ 14 đoạn qua huyện Đắk Mil (Đắk Nông), các cán bộ chiến sĩ Phòng CSGT Công an Đắk Nông triển khai chương trình tiếp sức cho người dân quay lại các tỉnh phía Nam làm việc. Tại đây, lực lượng CSGT phát nước uống, khăn lạnh, bánh kẹo, đồng thời tuyên truyền luật giao thông đường bộ, hướng dẫn lái xe an toàn.

Được tiếp sức trên hành trình vượt hàng trăm cây số trở lại nơi làm việc, nhiều người xúc động. Anh Trần Văn Bình (Gia Lai) cho biết: “Hôm nay, chúng tôi đi xe máy từ rất sớm về các tỉnh, thành phố phía Nam để làm việc. Trên đường đi, trời nắng nóng, chúng tôi đang tìm quán nước để mua thì gặp lực lượng CSGT tặng nước, khăn lạnh. Chúng tôi rất vui khi được lực lượng CSGT tiếp sức đầu năm”.

Chỉ trong buổi sáng 26/1, các cán bộ chiến sĩ Phòng CSGT, Công an tỉnh Đắk Nông tặng gần 2.000 chai nước, hơn 15.000 khăn lạnh cùng nhiều bánh kẹo cho người dân chạy xe về lại nơi làm việc an toàn.

Thượng tá Phạm Quốc Lập, Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, cùng với nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông, lực lượng CSGT còn thực hiện chỉ đạo của Công an tỉnh, triển khai chương trình đồng hành cùng người dân về quê đón Tết và quay lại nơi làm việc sau khi kỳ nghỉ kết thúc.

Từ ngày 15-19/1, lực lượng CSGT đã bố trí hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ ứng trực trên tuyến Quốc lộ 14 để tổ chức tuyên truyền luật giao thông đường bộ, hướng dẫn người dân tham gia giao thông an toàn; tặng hơn 15.000 chai nước, khăn lạnh; hơn 1.200kg khoai lang luộc, gần 3.600 ổ bánh mì, hơn 1.400 chai dầu ăn và tặng gần 600 mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho người dân.

Thượng tá Phạm Quốc Lập cho biết thêm, những ngày Tết, đơn vị phối hợp một số nhà hảo tâm, cứu hộ giao thông, hỗ trợ trên 30 trường hợp gặp sự cố trên đường về quê ăn Tết, hỗ trợ các chuyến xe 0 đồng giúp những người bị tai nạn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về quê an toàn...

Từ nay đến hết ngày mùng 8 Tết, lực lượng CSGT tiếp tục hỗ trợ người dân quay lại các tỉnh, thành phố phía Nam lưu thông trên Quốc lộ 14, đoạn qua Đắk Nông.

Thắm tình quân dân

Kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, ngày 26/1 (tức mùng 5 Tết), người dân ở khắp các tỉnh, thành ĐBSCL bắt đầu trở lại TP. HCM, Bình Dương, Đồng Nai,… để làm việc, học tập.

Tại QL1 đoạn qua địa phận xã Châu Hưng A, huyện Vĩnh Lợi, lực lượng CSGT đã đặt các bảng thông báo từ xa với nội dung “Điểm tặng nước suối, khăn lạnh, xăng miễn phí – Đồng hành cùng người tham gia giao thông trở lại làm việc đầu năm mới”, để người dân dễ nhận biết.

Ghi nhận của phóng viên, rất đông bà con đã vui vẻ dừng xe vào lề, nhận các chai nước suối mát lạnh từ lực lượng CSGT để giải khát rồi tiếp tục hành trình. Do đây là khu vực cửa ngõ của tỉnh, cũng là trục đường chính di chuyển lên TP.HCM nên lưu lượng xe liên tục tăng cao.

Ngoài việc tặng nước suối, khăn lạnh, xăng miễn phí, lực lượng CSGT còn nhắc nhở người dân điều khiển xe máy nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về giao thông đường bộ; đặc biệt lưu ý tuyệt đối không điều khiển phương tiện khi đã uống rượu, bia.

Anh Trần Lương Vũ (quê xã Vĩnh Lộc, huyện Hồng Dân) chia sẻ: “Sau thời gian nghỉ Tết, hôm nay gia đình tôi lên Bình Dương để kịp sáng mai làm ở công ty. Nhận chai nước mát lạnh từ lực lượng CSGT, chúng tôi rất cảm động”.

Còn chị Võ Phương Hảo (quê thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải) hồ hởi: “Được mấy anh CSGT tặng nước suối, khăn lạnh, 2 chai xăng miễn phí, tôi cảm thấy hành trình lên TP. HCM làm việc của mình được rút ngắn lại, đây là việc làm rất ý nghĩa trong những ngày đầu Xuân”.

Chỉ trong một buổi sáng, hơn 4.000 chai nước suối và 40 lít xăng miễn phí đã được trao tận tay người dân trên hành trình trở lại làm việc, học tập kèm những lời chúc mừng năm mới với nhiều thành công và thắng lợi mới.

Đại úy Triệu Minh Duy, Bí thư Chi đoàn Phòng CSGT Đường bộ Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, đây là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, tiếp sức người dân trên con đường mưu sinh. Qua đó, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ CSGT Bạc Liêu vì nhân dân phục vụ.

“Đây là tấm lòng của toàn thể cán bộ chiến sỹ trong đơn vị, đặc biệt là lực lượng làm công tác tuần tra kiểm soát mong muốn bà con nhân dân có thêm niềm vui, tinh thần thoái mái, giảm căng thẳng mệt mỏi trên chặng đường dài mưu sinh”, Đại úy Duy chia sẻ thêm.