Croma Scientific Journey 2025: Lan tỏa khoa học, kết nối cộng đồng da liễu - thẩm mỹ

Trong bối cảnh ngành da liễu thẩm mỹ đang phát triển mạnh mẽ, việc cập nhật kiến thức và nâng cao thực hành trở thành yếu tố then chốt nhằm đảm bảo an toàn và hiệu quả điều trị. Với tầm nhìn đó, vừa qua Công ty TNHH Y tế thẩm mỹ AIC phối hợp cùng Croma Pharma đã tổ chức chuỗi sự kiện Croma Scientific Journey 2025 nhằm lan tỏa giá trị khoa học và kết nối cộng đồng da liễu thẩm mỹ tại Việt Nam.

Croma Scientific Journey 2025 bao gồm một chuỗi các hoạt động trọng điểm: Croma’s Tour, Croma Scientific Workshop, Croma Scientific Event – Back to Basic và Croma's Training, chuỗi sự kiện được diễn ra tại TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh từ ngày 23 - 25/10/2025.

Croma’s Tour - Hành trình lan tỏa tri thức và kết nối chuyên môn

Mở đầu cho chuỗi sự kiện là hành trình Croma’s Tour 2025, được tổ chức tại TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Sự kiện vinh dự đón tiếp TS.BS. Alexandra Ogilvie – Global KOL của Croma Pharma để chia sẻ góc nhìn của bác sĩ để xây dựng một cộng đồng khoa học da liễu thẩm mỹ bền vững.

Croma’s Tour tại TP. Hà Nội

Croma’s Tour tại TP. Hồ Chí Minh

Croma Scientific Workshop – Chia sẻ chuyên sâu về làm đầy và cải thiện chất lượng làn da

Croma Scientific Workshop đã được tổ chức thành công tại Interconnection Mỹ Đình (TP. Hà Nội) vào ngày 23/10/2025 với sự tham dự của các bác sĩ da liễu thẩm mỹ.

Các bác sĩ tại sự kiện Croma Scientific Workshop

Trong khuôn khổ chương trình, các bài chia sẻ kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm lâm sàng của TS BS. Alexandra Ogilvie (KOL - Croma Pharma), BS. Đoàn Thị Thu Trang (Skin Zone), BS. Đỗ Công Hậu (SHI Clinic) và BS CK1. Nguyễn Hoàng Nam (The AIC) đã được báo cáo. Các nội dung chuyên sâu về an toàn và hiệu quả trong thực hành làm đầy và cải thiện chất lượng làn da đã được trình bày, cùng những thông tin cập nhật mới nhất về saypha MDR 2.0, dòng sản phẩm đánh dấu bước tiến lớn của Croma Pharma trong sứ mệnh tiêu chuẩn hóa điều trị thẩm mỹ toàn cầu.

Hội thảo khoa học "Back to Basic – Nắm vững nền tảng, nâng cao thực hành trong tiêm chất làm đầy"

Ngày 24/10/2025, hội thảo khoa học "Back to Basic - Nắm vững nền tảng, nâng cao thực hành trong tiêm chất làm đầy" đã diễn ra tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh với đơn vị đồng hành là Công ty TNHH Y tế thẩm mỹ AIC và Croma Pharma. Hội thảo với mục tiêu củng cố kiến thức nền tảng, đồng thời nâng cao kỹ năng thực hành, đề cao tính an toàn, hiệu quả trong tiêm chất làm đầy. Hội thảo đã diễn ra thành công tốt đẹp với hơn 500 bác sĩ, nhân viên y tế đăng ký tham dự.

Hội thảo được điều phối với chủ toạ là PGS TS BS. Lê Thái Vân Thanh, dẫn chương trình BS CKII. Ngô Thị Ngọc Vân cùng các báo cáo viên TS BS. Trần Thị Thuý Phượng, BS CKII. Thạch Văn Toàn, ThS BS. Trần Ngọc Khánh Nam và TS BS. Alexandra Ogilvie. Các báo cáo viên đã mang đến những chia sẻ chuyên sâu về kiến thức y khoa và kinh nghiệm lâm sàng, giúp các đại biểu tham dự hội thảo nắm vững nền tảng và nâng cao thực hành, chú trọng tính an toàn, hiệu quả trong tiêm chất làm đầy.

Đông đảo bác sĩ tham dự Hội thảo khoa học “Back to Basic”

Hội thảo “Back to Basic” không chỉ là một sự kiện khoa học mà còn thể hiện cam kết của Croma Pharma và AIC trong chặng đường đồng hành bền vững cùng nền da liễu thẩm mỹ tại Việt Nam.

Các bác sĩ tại Hội thảo khoa học “Back to Basic”

Croma's Training - Chia sẻ góc nhìn chuyên môn về cải thiện chất lượng làn da

Hành trình Croma Scientific Journey 2025 được khép lại với hoạt động Croma's Training với buổi trao đổi kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm thực hành trong cải thiện đôi môi và nâng cao chất lượng làn da người Việt. Ứng dụng danh mục sản phẩm của Croma Pharma trong da liễu thẩm mỹ.

Khoa học và sự an toàn - Nền tảng của sự bền vững trong da liễu thẩm mỹ

Croma Scientific Journey 2025 khép lại với nhiều dấu ấn sâu sắc, không chỉ ở giá trị khoa học mà còn ở tinh thần hợp tác và phát triển bền vững. Với phương châm "Khoa học và sự an toàn là nền tảng cho phát triển bền vững", Croma Pharma và AIC đã và đang tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng bác sĩ trong việc cung cấp các sản phẩm uy tín, chất lượng cùng các chương trình đào tạo, sự kiện học thuật chuyên sâu, góp phần thúc đẩy nền da liễu thẩm mỹ Việt Nam phát triển bền vững.

Nhà phân phối độc quyền các sản phẩm Croma Pharma tại Việt Nam:

CÔNG TY TNHH Y TẾ THẨM MỸ AIC

Địa chỉ: 21 Bàu Cát 3, Phường Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

SDT: (028) 6685 1869

Website: https://theaic.vn

Email: info@theaic.vn