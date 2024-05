Công ty cao su miền Nam làm ăn ra sao khi dàn lãnh đạo bị bắt?

TPO - Năm 2023, Công ty CP Công nghiệp Cao su miền Nam (Casumina) doanh thu thuần đạt gần 5.235 tỷ đồng, giảm 2% so với năm trước; lợi nhuận trước thuế hơn 72 tỷ đồng, chỉ thực hiện gần 58% so với kế hoạch 125 tỷ đồng. Quý I năm nay, Casumina đạt doanh thu 1.147 tỷ đồng, giảm 7% so với cùng kỳ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) - Bộ Công an đã khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, đồng thời ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với các bị can Bùi Thế Chuyên - nguyên Chủ tịch HĐQT Casumina, Phạm Hồng Phú - Tổng Giám đốc Casumina và Nguyễn Minh Thiện - Phó Tổng Giám đốc Casumina.

Cả 3 bị can cùng bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, quy định tại Khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Trước khi cựu Tổng Giám đốc và nguyên Chủ tịch HĐQT bị bắt, Công ty Casumina (mã chứng khoán: CSM) làm ăn trồi sụt. Cụ thể, quý I năm nay, Casumina đạt doanh thu 1.147 tỷ đồng, giảm 7% so với cùng kỳ.

Lý giải về kết quả kinh doanh quý I, Casumina cho biết, doanh thu trong kỳ giảm 146 tỷ đồng (giảm 11,3%) so với cùng kỳ là do thị trường nội địa vẫn chưa hồi phục, lượng tiêu thụ còn thấp. Mặt khác, do suy thoái kinh tế, khách hàng xuất khẩu đề nghị giảm giá bán. Giá vốn giảm 153 tỷ đồng (giảm 13,3%) là do doanh thu giảm. Doanh thu tài chính giảm 9,8 tỷ đồng (giảm 84%) do yếu tố đánh giá chênh lệch tỷ giá theo quy định.

Tại thời điểm ngày 31/3, tổng tài sản Casumina đạt gần 3.770 tỷ đồng, giảm 3% so với đầu năm. Trong đó, hàng tồn kho giảm 9% còn gần 1.201 tỷ đồng, chủ yếu do giảm đáng kể lượng nguyên liệu, vật liệu. Ngược lại, các khoản phải thu ngắn hạn tăng 17% lên hơn 1.043 tỷ đồng, chiếm 28% tổng tài sản. Cuối quý I, Casumina có gần 1.925 tỷ đồng nợ vay, giảm 3% so với đầu năm nhưng lại gấp 1,4 lần vốn chủ sở hữu.

Năm 2023, Casumina mang về gần 5.235 tỷ đồng doanh thu thuần (giảm 2% so với năm trước), lợi nhuận trước thuế hơn 72 tỷ đồng (chỉ thực hiện gần 58% so với kế hoạch 125 tỷ đồng), giảm 29% và lãi ròng 62 tỷ đồng, giảm 22%. Tuy nhiên, sau kiểm toán, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp giảm xuống 60,3 tỷ đồng, tương ứng giảm 2,6%.

Cuối năm 2023, tổng tài sản của Casumina gần 3.879 tỷ đồng, giảm 8% so với đầu năm. Nguyên nhân chủ yếu do hàng tồn kho giảm đến 30%, còn hơn 1.313 tỷ đồng, chỉ còn chiếm 34% tổng tài sản thay vì 45% như đầu năm. Ngoài ra, tài sản cố định cũng giảm 14% về mức 947 tỷ đồng, chiếm 24% tổng tài sản.

Ngược lại, các khoản phải thu tăng 14% lên hơn 887 tỷ đồng, chiếm 23%. Một trong những khách hàng phát sinh phải thu tăng mạnh có thể kể đến như Tireco Inc và Công ty TNHH Camso Việt Nam. Về cơ cấu nguồn vốn, Casumina có gần 1.987 tỷ đồng nợ vay, gấp 1,5 lần vốn chủ sở hữu.

Năm nay, Casumina đặt kế hoạch doanh thu hơn 5.204 tỷ đồng (giảm 9% so với thực hiện năm 2023), lãi trước thuế 80 tỷ đồng (tăng 14% so với năm 2023). Như vậy, với kết quả kinh doanh quý I, Casumina đã hoàn thành 22% kế hoạch về doanh thu cả năm và hơn 24% về lợi nhuận trước thuế cả năm.

Casumina đặt kỳ vọng tăng trưởng vào lốp ô tô, máy kéo, săm ô tô, yếm ô tô, lốp xe máy. Trong khi đó, các sản phẩm khác như săm xe máy, lốp xe đạp, săm xe đạp, lốp công nghiệp, ống cao su dân dụng dự kiến sụt giảm.

Casumina dự kiến chi gần 131 tỷ đồng cho đầu tư xây dựng cơ bản trong năm nay. Công ty thực hiện các bước triển khai theo đúng tiến độ của dự án như mua sắm, lắp đặt thiết bị, chạy thử và bắt đầu sản xuất thương mại và cung ứng cho thị trường vào quý III.