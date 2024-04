Chủ tịch hội đồng quản trị bị bắt, LDG làm ăn ra sao?

TPO - Dù Chủ tịch Hội đồng quản trị bị bắt do hành vi lừa dối khách hàng, bị đơn vị kiểm toán nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục, nhưng LDG vẫn đặt mục tiêu có lãi 2,5 tỷ đồng trong năm nay. Năm 2023, LDG lỗ hơn 527 tỷ đồng.

Tuần này, có 5 nghiệp thông báo chốt quyền để trả cổ tức; trong đó 4 công ty trả cổ tức bằng tiền mặt, cao nhất là 30% và thấp nhất là 10%, chỉ duy nhất 1 doanh nghiệp trả cổ tức bằng cổ phiếu.

Vẫn đặt mục tiêu có lãi

Công ty CP Đầu tư LDG (mã chứng khoán: LDG) vừa công bố tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2024, dự kiến tổ chức ngày 26/4.

Năm nay, LDG lên kế hoạch đạt doanh thu 167 tỷ đồng, so với cùng kỳ doanh thu âm 36,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế dự kiến là 2,5 tỷ đồng so với mức lỗ hơn 527 tỷ đồng trong năm 2023.

Về kế hoạch phân phối lợi nhuận trong năm 2023, LDG không trả cổ tức cho cổ đông. Trong năm nay, LDG trình cổ đông kế hoạch trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi, đầu tư phát triển với tổng là 7% lợi nhuận sau thuế và không đề cập tới trả cổ tức cho cổ đông.

Về nhân sự, LDG trình cổ đông miễn nhiệm chức vụ thành viên hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Khánh Hưng và dự kiến sẽ bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị mới.

Tháng 11/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Khánh Hưng (46 tuổi) - Chủ tịch Hội đồng quản trịCông ty CP Đầu tư LDG - do có liên quan đến sai phạm trong vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, xảy ra tại dự án Khu dân cư Tân Thịnh, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

Đến ngày 18/12/2023, LDG miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Khánh Hưng. Thay vào đó, quyền Tổng giám đốc LDG Ngô Văn Minh đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị LDG, kể từ ngày 19/12/2023.

Báo cáo tài chính 2023 sau kiểm toán cho thấy, LDG lỗ ròng thêm 153 tỷ đồng, dẫn đến mức lỗ ròng 2023 được đẩy lên hơn 527 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu là do giá vốn hàng bán và chi phí quản lý lần lượt tăng 41% và 222% so với báo cáo tự lập, lên 80 tỷ đồng và 248 tỷ đồng.

Đến thời điểm lập báo cáo, LDG vẫn đang chờ kết luận của cơ quan chức năng và chưa có cơ sở để đánh giá ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của vụ việc cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Nguyễn Khánh Hưng bị khởi tố, bắt tạm giam.

Cơ quan kiểm toán cho biết có sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của LDG. Việc xác định công ty có hoạt động liên tục hay không dựa trên cơ sở khả năng của công ty trong việc thực hiện thanh toán, gia hạn hoặc tái cấu trúc các khoản nợ quá hạn, nợ sắp đến hạn, cũng như tạo đủ dòng tiền trong ngắn hạn để duy trì hoạt động kinh doanh bình thường trong tương lai gần.

Để khắc phục vấn đề khả năng hoạt động liên tục, LDG cho biết ngày 6/3 đã thông qua nghị quyết về việc tái cơ cấu tài sản, dự án của công ty để giải quyết nhu cầu tài chính.

Mục đích của việc tái cơ cấu tài sản nhằm thanh toán các khoản nợ trái phiếu, nợ ngân hàng và các khoản nợ khác của LDG, đồng thời đảm bảo nguồn tài chính để phát triển dự án.

Chỉ thưởng cổ phiếu

Công ty CP Thép Nam Kim (mã chứng khoán: NKG) sẽ tổ chức đại hội cổ đông ngày 26/4 tại TPHCM. Năm nay, Thép Nam Kim đặt kế hoạch với tổng doanh thu 21.000 tỷ đồng (tăng 12,8% so với cùng kỳ), lợi nhuận trước thuế 420 tỷ đồng (tăng hơn 137% so với thực hiện trong năm 2023).

Về kế hoạch phân phối lợi nhuận, Thép Nam Kim trình cổ đông không trả cổ tức trong năm 2023 và bước sang năm 2024, Thép Nam Kim không đề cập tới trả cổ tức. Tuy nhiên, NKG trình cổ đông thưởng cổ phiếu tỷ lệ 20%.

Thép Nam Kim trình cổ đông kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP. Khối lượng dự kiến phát hành là 2,5 triệu cổ phiếu ESOP. NKG trình cổ đông kế hoạch chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 50%. Ước tính, NKG sẽ chào bán tối đa gần 132 triệu cổ phiếu, huy động hơn 1.579 tỷ đồng.

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu sẽ dùng để góp vốn vào Công ty TNHH Tôn Nam Kim Phú Mỹ để đầu tư dự án Nhà máy thép Tấm lợp Nam Kim Phú Mỹ.

Công ty CP Bia Sài Gòn - Miền Tây (mã chứng khoán: WSB) thông báo chốt quyền quyết toán cổ tức 2023 bằng tiền với tỷ lệ thực hiện 30%. Có nghĩa, cổ đông sở hữu 1 cổ phần sẽ nhận được 3.000 đồng. Với 14,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính WSB cần chi khoảng 44 tỷ đồng để hoàn tất đợt trả cổ tức này.

Ngày 12/4, Tổng Công ty CP Vận tải Dầu khí (PVTrans - mã chứng khoán: PVT) sẽ chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu. Theo đó, PVTrans dự kiến phát hành thêm gần 32,4 triệu cổ phiếu để trả cổ tức theo tỷ lệ 100:10. Nguồn phát hành là từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2021. Sau phát hành, công ty này sẽ tăng vốn điều lệ lên hơn 3.560 tỷ đồng.