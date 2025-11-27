Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị về công tác cán bộ

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị điều động ông Lê Văn Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy đến nhận công tác tại UBND tỉnh, để giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2021-2026.

Chiều 27/11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ. Ông Nguyễn Văn Phương, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị chủ trì hội nghị.

Theo báo Quảng Trị, tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động ông Lê Văn Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy đến nhận công tác tại UBND tỉnh để giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026; quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về điều động, phân công, bổ nhiệm ông Lê Vĩnh Thế, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, giữ chức vụ Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Phương và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Vũ Khiêm trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Lê Văn Bảo và ông Lê Vĩnh Thế - Ảnh: Báo Quảng Trị

Phát biểu giao nhiệm vụ, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương chúc mừng ông Lê Văn Bảo và ông Lê Vĩnh Thế, đồng thời khẳng định: Việc điều động, phân công, bổ nhiệm các cán bộ giữ chức vụ mới hôm nay là sự tin tưởng, ghi nhận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với cá nhân các cán bộ, đồng thời khẩn trương kiện toàn đội ngũ lãnh đạo chủ cốt, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

Trước đó vào ngày 17/11 tại kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VIII, nhiệm kỳ 2021- 2026 đã bầu ông Lê Văn Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Trị giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Báo Quảng Trị
