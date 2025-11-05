Công bố các quyết định về công tác cán bộ tại tỉnh Tuyên Quang

Tại hội nghị, Giám đốc Sở Nội vụ Tuyên Quang công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Quản lý các khu công nghiệp và khu kinh tế tỉnh Tuyên Quang trên cơ sở hợp nhất Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Tuyên Quang và Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Giang.

Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc trao quyết định, tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Văn Thắng (ngoài cùng bên trái); bà Khánh Thị Xuyến và ông Ngô Xuân Nam. Ảnh: CTTT

Cũng tại hội nghị, tỉnh công bố các quyết định của UBND tỉnh về việc thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình số 1 tỉnh Tuyên Quang trên cơ sở hợp nhất Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang.

Hội nghị cũng công bố quyết định thành lập Ban Điều phối các dự án vốn nước ngoài tỉnh Tuyên Quang trên cơ sở hợp nhất Ban Điều phối các dự án vốn nước ngoài và Ban Quản lý dự án vốn nước ngoài tỉnh Tuyên Quang.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh công bố các quyết định: điều động, bổ nhiệm ông Vân Đình Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính giữ chức Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp và khu kinh tế tỉnh Tuyên Quang; bổ nhiệm bà Phạm Kiều Vân, Phó Giám đốc Sở Tài chính giữ chức Giám đốc Sở Tài chính; tiếp nhận và phân công bà Khánh Thị Xuyến, Chánh Thanh tra tỉnh đến nhận công tác tại Đảng ủy xã Yên Sơn và chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Yên Sơn nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Ông Ngô Xuân Nam, Phó Bí thư Chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh được tiếp nhận, bổ nhiệm giữ chức Chánh Thanh tra tỉnh Tuyên Quang. Điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Thiện Tuyên, Giám đốc Ban Quản lý dự án xây dựng công trình giao thông tỉnh Tuyên Quang trước hợp nhất giữ chức Giám đốc Ban Điều phối các dự án vốn nước ngoài tỉnh Tuyên Quang; điều động, bổ nhiệm ông Trần Việt Hưng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng giữ chức Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình số 1 tỉnh Tuyên Quang.

Cùng với đó là các quyết định điều động, bổ nhiệm các Phó Trưởng ban Ban Quản lý các khu công nghiệp và khu kinh tế tỉnh Tuyên Quang, Phó Giám đốc Ban Điều phối các dự án vốn nước ngoài và Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình số 1 tỉnh Tuyên Quang.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc nhấn mạnh các quyết định được công bố nhằm tiếp tục thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cơ quan sau hợp nhất và lãnh đạo mới được điều động, bổ nhiệm khẩn trương bàn giao công việc, nhanh chóng ổn định tổ chức và tư tưởng cán bộ; rà soát quy chế, quy trình công tác; xây dựng tập thể đoàn kết. Các cán bộ được bổ nhiệm triển khai nhiệm vụ gắn với trách nhiệm cá nhân và người đứng đầu; tiếp tục tu dưỡng, nâng cao nghiệp vụ, nỗ lực hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng năm 2025 của tỉnh.