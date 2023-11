Công an TPHCM triệt phá hàng loạt vụ mua bán tài khoản ngân hàng

TPO - Công an TPHCM khuyến cáo người dân không công khai thông tin cá nhân lên mạng xã hội để tránh bị đánh cắp thông tin cá nhân...sau khi triệt phá hàng loạt vụ mua bán tài khoản ngân hàng.

Chiều 9/11, tại buổi họp báo về kinh tế - xã hội định kỳ, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng Phòng Tham mưu Công an TPHCM cho biết: Công an TPHCM vừa phát hiện, triệt phá 3 vụ và xử lý 14 đối tượng liên quan đến hành vi sử dụng dữ liệu cá nhân. Trong đó, 3 đối tượng mua bán tài khoản ngân hàng, 1 đối tượng mua bán giấy tờ giả. Ngoài ra, 9 trường hợp mua bán tài khoản ngân hàng khác cũng được Công an TPHCM phối hợp với Công an TP Đà Nẵng phát hiện, xử lý.

Về nguyên nhân dẫn đến tình trạng lộ, lọt thông tin cá nhân, ông Hà nhận định do việc bảo vệ dữ liệu của các tổ chức, doanh nghiệp còn hạn chế. Một số tổ chức thu thập dữ liệu chưa đúng pháp luật, sử dụng dữ liệu trái với mục đích thu thập và tự ý cung cấp cho bên thứ 3.

Ông Hà thông tin thêm, thủ đoạn của tội phạm thu thập dữ liệu cá nhân rất tinh vi. Các đối tượng sử dụng công nghệ để khai thác, thu thập các nguồn dữ liệu trên không gian mạng, giả mạo các thương hiệu, cơ quan, tổ chức có uy tín rồi lập các biểu mẫu giả mạo để dụ dỗ người dùng cung cấp dữ liệu cá nhân. Một số người là nhân viên các tổ chức, doanh nghiệp còn cố ý đánh cắp, chiếm đoạt thông tin để mua bán, trao đổi.

"Người dân có xu hướng đăng tải, cung cấp, chia sẻ về dữ liệu cá nhân của mình trong đời sống hàng ngày. Việc này cũng là nguyên do dẫn đến thông tin bị lộ, lọt", ông Hà nói.

Người dân cần làm gì để bảo vệ thông tin cá nhân?

Đại diện Công an TPHCM khuyến cáo người không nên công khai thông tin cá nhân lên mạng xã hội, không tùy tiện đăng nhập tài khoản mạng xã hội trên các website, ứng dụng không phải do các nhà phát hành cung cấp.

Khi chia sẻ thông tin trên mạng xã hội, người dân cần chọn lọc những thông tin có thể chia sẻ công khai. Tuyệt đối không cung cấp tên đăng nhập, mã OTP xác thực các loại tài khoản.

Với các ứng dụng số, người dùng cần khóa tính năng thanh toán trực tuyến, khóa thẻ tín dụng ngay trên ứng dụng Internet Banking khi nghi ngờ lộ thông tin thẻ. Nếu đã lỡ bấm vào link lừa đảo và tiết lộ thông tin, cần liên hệ tổng đài hỗ trợ của ngân hàng hoặc soạn tin nhắn theo cú pháp khóa khẩn cấp đã được chỉ định trước đó để được hướng dẫn thêm.

Đối với tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp, ông Hà khuyến nghị cần khẩn tăng cường công tác bảo đảm an ninh, an toàn thông tin đối với các hệ thống thông tin, thực hiện nghiêm quy định đánh giá tác động về bảo vệ dữ liệu cá nhân, hoạt động chuyển dữ liệu cá nhân ra nước ngoài theo đúng quy định.