Công an Thanh Hóa xác minh tin đồn nữ nhân viên ở khu du lịch lây nhiễm HIV cho hơn 40 người

TPO - Ngày 23/11, Công an huyện Bá Thước (Thanh Hóa) đã vào cuộc xác minh thông tin lan truyền trên mạng xã hội Facebook (ngày 21-22/11/2023) về việc một nữ nhân viên làm việc tại khu du lịch lây nhiễm HIV cho hơn 40 người đàn ông trên địa bàn.

Theo Công an huyện Bá Thước, nội dung lan truyền trên mạng xã hội thông tin một công dân trên địa bàn huyện Bá Thước có tên là Nguyễn Thị Cẩm Tú, nhân viên quán Karaoke & Spa dưỡng sinh Pù Luông Anh Thành (xã Thành Lâm, huyện Bá Thước) bị nhiễm HIV và có quan hệ tình dục không an toàn với nhiều người trên địa bàn huyện Bá Thước và khách du lịch tại khu du lịch sinh thái Pù Luông.

Sau khi tiếp nhận thông tin trên, Công an huyện Bá Thước đã làm việc với người đại diện hộ kinh doanh Lưu Vũ Thành; chính quyền và Công an các xã Thành Lâm, Thành Sơn, huyện Bá Thước.

Theo kết quả xác minh, trong khoảng tháng 9/2023 cơ sở kinh doanh Karaoke & Spa dưỡng sinh Pù Luông Anh Thành có tiếp nhận chị V.T.C (SN 2004) ở xã Thành Sơn, huyện Bá Thước, giống với hình ảnh đại diện tài khoản Facebook “Nguyễn Thị Cẩm Tú”, vào làm việc. Tuy nhiên, do vi phạm quy định của cơ sở kinh doanh nên C đã bị đuổi việc. Sau đó, C xin được làm cộng tác viên với cơ sở kinh doanh này, công việc là giới thiệu, dẫn các đoàn khách đến hát tại quán và đến đầu tháng 11/2023 thì C nghỉ hẳn.

Công an xã Thành Sơn xác định trên địa bàn xã có 1 công dân có thông tin V.T.C (SN 2004), có hình ảnh giống với tài khoản Facebook “Nguyễn Thị Cẩm Tú”. Tuy nhiên, Công an xã và chính quyền địa phương không có căn cứ xác định V.T.C bị nhiễm HIV bởi người này không có tên trong danh sách các bệnh nhân bị nhiễm HIV do Trung tâm Y tế huyện Bá Thước theo dõi, quản lý, điều trị. Đồng thời, không có cơ quan, tổ chức nào đưa ra thông tin liên quan đến việc V.T.C bị nhiễm HIV và có quan hệ tình dục không an toàn với nhiều người khác trên địa bàn huyện Bá Thước.

Theo Công an huyện Bá Thước, việc đăng tải, phát tán thông tin không đúng sự thật gây hiểu lầm, hoang mang cho người dân, tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về an ninh trật tự và ảnh hưởng trực tiếp đến các cá nhân, tổ chức, hình ảnh du lịch của huyện Bá Thước.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng xử lý.