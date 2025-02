Công an Sóc Trăng và Đồng Tháp: Gần 50 cán bộ lãnh đạo, chỉ huy tình nguyện nghỉ hưu

TPO - Sáng 21/2, Công an tỉnh Sóc Trăng và Đồng Tháp tổ chức công bố quyết định về việc nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí đối với cán bộ. Đây đều là các cán bộ tình nguyện nghỉ hưu trước tuổi để tạo thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội Đảng các cấp và thực hiện chủ trương sắp xếp tinh gọn bộ máy.

Tại Sóc Trăng, lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh đã công bố quyết định nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí và nghỉ hưu trước tuổi theo nguyện vọng đối với 30 cán bộ. Trong đó có 27 cán bộ là lãnh đạo cấp phòng và tương đương, 3 cán bộ chỉ huy cấp đội.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Trần Văn Dương - Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng chúc mừng và ghi nhận những đóng góp quan trọng của các cán bộ trong suốt quá trình công tác, góp phần vào thành tích chung của Công an tỉnh.

Đại tá Dương nhấn mạnh, việc các cán bộ tình nguyện nghỉ công tác trước hạn tuổi lần này thể hiện bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm, sự gương mẫu trong thực hiện chủ trương của Đảng, còn là sự cống hiến lớn cho quá trình sắp xếp, tinh gọn bộ máy. Đây là hành động có sức lan tỏa, tạo động lực quan trọng để Công an tỉnh triển khai tổ chức bộ máy mới và xây dựng đề án nhân sự đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tại Đồng Tháp, Công an tỉnh công bố quyết định nghỉ công tác chờ chế độ hưu trí đối với 16 lãnh đạo đơn vị. Trong đó có 10 trưởng phòng, trưởng công an cấp huyện; 6 phó trưởng phòng và phó trưởng công an cấp huyện. Trong những cán bộ công an Đồng Tháp nghỉ lần này có 7 sỹ quan mang cấp hàm Đại tá và 9 sỹ quan mang cấp hàm Thượng tá.

Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, những lãnh đạo đơn vị nghỉ đợt này đều trưởng thành từ cơ sở, trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau. Các cán bộ đều tình nguyện nghỉ công tác trước hạn để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội Đảng các cấp và thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy.