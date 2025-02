Cán bộ, công chức ở Quảng Trị nghỉ hưu theo nguyện vọng được hỗ trợ thế nào?

Tại kỳ họp HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VIII ngày 20/2 đã thông qua Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức được hưởng chế độ, chính sách theo quy định tại Nghị định số 177/2024/NĐ-CP ngày 31/12/2024 của Chính phủ.

Đối tượng áp dụng là cán bộ, công chức biên chế tại cơ quan của Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã được hưởng chế độ, chính sách theo quy định tại Nghị định số 177/2024/NĐ-CP, có đơn đăng ký giải quyết chế độ, chính sách nộp trước ngày 20/2/2025.

Theo đó, ngoài chính sách, chế độ của Chính phủ quy định thì mỗi cán bộ, công chức được hỗ trợ 2 tháng tiền lương hiện hưởng cho mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc, tối đa không quá 100 triệu đồng.

Ngoài Nghị quyết trên, HĐND tỉnh Quảng Trị cũng đã thông qua Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

Với mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (NLĐ) nghỉ hưu trước tuổi, ngoài chính sách, chế độ của Chính phủ quy định thì được hỗ trợ thêm 0,55 tháng tiền lương hiện hưởng cho mỗi năm công tác có đóng BHXH bắt buộc, tối đa không quá 200 triệu đồng.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức và NLĐ nghỉ thôi việc được hỗ trợ thêm 1,10 tháng tiền lương hiện hưởng cho mỗi năm công tác có đóng BHXH bắt buộc, mức hỗ trợ thấp nhất là 6 tháng tiền lương hiện hưởng và tối đa không quá 200 triệu đồng.

Trường hợp người hoạt động không chuyên trách cấp xã nghỉ thôi việc theo quy định tại Nghị định số 29/2023/NĐ-CP, ngoài chính sách quy định của Chính phủ, thì mỗi năm công tác giữ chức danh người hoạt động không chuyên trách cấp xã được hỗ trợ 1 tháng tiền phụ cấp tháng hiện hưởng; cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý thôi giữ chức hoặc được bầu cử, bổ nhiệm giữ chức thấp hơn do sắp xếp tổ chức bộ máy ngoài chính sách của Chính phủ được hỗ trợ một lần 10 tháng lương cơ sở…

Theo ông Ngô Quang Chiến-Giám đốc Sở Nội vụ Quảng Trị, toàn tỉnh có 312 người xin nghỉ hưu trước tuổi để sắp xếp bộ máy. Trong đó có 33 người xin nghỉ trước 1/3/2025, còn lại xin nghỉ trước 1/1/2026.

Tại kỳ họp đã thực hiện công tác nhân sự bằng việc thông qua Nghị quyết cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII đối với ông Võ Văn Hưng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đăng Quang và Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Chiến Thắng tặng hoa chúc mừng các cán bộ được bầu mới và thôi giữ chức Ủy viên UBND tỉnh Quảng Trị khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Miễn nhiệm chức Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với Giám đốc Sở Tài chính Lê Thị Thanh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Trần Văn Quảng, Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Thanh Hải do được điều động, bố trí công tác khác.

Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Lê Nguyên Hồng, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Văn Tường, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Hồ Thị Lệ Hà do tự nguyện nghỉ công tác để sắp xếp tổ chức bộ máy.

Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Đức Hải được Bộ Công an điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai.

Với tỉ lệ tán thành cao, HĐND tỉnh Quảng Trị đã bầu Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Vũ Văn Đấu giữ chức Ủy viên UBND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 -2026.