Công an Hoàng Mai xác minh tình trạng đổ phế thải, lấn chiếm ao hồ

TPO - Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội cho biết, trên địa bàn quận Hoàng Mai không có bãi tập kết chất thải xây dựng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép hoạt động theo quy định, trong khi đó chất thải xây dựng vẫn phát sinh hàng ngày do hoạt động phá dỡ, thi công các công trình xây dựng...

Công an quận Hoàng Mai vừa có phản hồi về phản ánh liên quan đến tình trạng đổ trộm phế thải san lấp ao hồ trên địa bàn phường Trần Phú, phường Yên Sở quận Hoàng Mai.

Ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh, Công an quận Hoàng Mai đã tiến hành xác minh, cụ thể: Tuyến ngõ 587 Tam Trinh nối từ đường Tam Trinh đến phố Tây Trà có một phần thuộc địa giới phường Trần Phú, một phần thuộc địa giới phường Yên Sở. Tuyến ngõ 587 Tam Trinh thuộc khu vực không có dân cư sinh sống, ít người qua lại, hệ thống đèn đường chiếu sáng bố trí không đủ. Do trên địa bàn quận Hoàng Mai không có bãi tập kết chất thải xây dựng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép hoạt động theo quy định, trong khi đó chất thải xây dựng vẫn phát sinh hàng ngày do hoạt động phá dỡ, thi công các công trình xây dựng, dẫn đến các đối tượng thường chọn những nơi vắng người qua lại, không có dân cư sinh sống vào buổi đêm tối để đổ trộm, tránh sự phát hiện của các cơ quan chức năng.

Do vậy, vào khoảng thời gian cuối năm 2022 đến nay, các đối tượng thường lợi dụng thời điểm đêm tối, vắng người qua lại để đổ trộm rác thải, chất thải xây dựng tại khu vực ao Đồng Ngoài thuộc phường Trần Phú và tại khu vực vệ đường (gần khu vực Bệnh viện điều trị người bệnh COVID -19) thuộc phường Yên Sở nằm trong tuyến ngõ 587 Tam Trinh. Vị trí khu vực ao Đồng Ngoài thuộc khuôn viên Dự án KCN Vĩnh Tuy giai đoạn 2 đã giải phóng xong mặt bằng và bàn giao mốc ngày 4/8/2005 do Ban quản lý dự án quận Hoàng Mai là chủ đầu tư.

Theo Công an quận Hoàng Mai, tuyến ngõ 587 Tam Trinh thuộc địa giới phường Yên Sở cũng đang triển khai thực hiện giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng các tuyến đường theo quy hoạch khu vực Bệnh viện điều trị người bệnh COVID-19 tại phường Yên Sở.

Trong khoảng thời gian từ năm 2022 đến năm 2023, Công an quận Hoàng Mai đã tiến hành lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính 27 trường hợp vi phạm với số tiền phạt là 20.250.000 đồng về hành vi đổ rác thải, phế thải không đúng quy định về pháp luật bảo vệ môi trường xung quanh khu vực tuyến ngõ 587 Tam Trinh. Trong năm 2023, Công an quận Hoàng Mai đã phát hiện lập hồ sơ xử lý 2 trường hợp đổ rác thải, chất thải xây dựng tại khu vực ao Đồng Ngoài nằm trong tuyến ngõ 587 Tam Trinh.

Thực tế ghi nhận tại khu vực ngõ 587 Tam Trinh, khu vực này thường xuyên bị đổ phế thải lấp hồ. Nhiều trường hợp ngang nhiên đổ giữa ban ngày.

PV đã liên hệ với ông Lê Hải Quang - Chủ tịch UBND phường Trần Phú tuy nhiên vẫn chưa nhận được phản hồi về trách nhiệm của UBND phường trong việc quản lý ao hồ trên địa bàn.