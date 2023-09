Công an Đắk Lắk thông tin vụ thanh niên 16 tuổi lái xe phân khối lớn tông thai phụ tử vong

TPO - Công an xác định Phạm Nguyên C. tự ý lấy mô tô để tham gia giao thông, dẫn đến vụ tai nạn thương tâm. Thời điểm C. lấy xe, bố mẹ đi làm và không biết việc này.

Chiều 15/9, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp báo thường kỳ. Tại đây, đại tá Nguyễn Văn Quy - Trưởng phòng tham mưu, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin kết quả xác minh ban đầu vụ thiếu niên 16 tuổi điều khiển mô tô phân khối lớn rồi va chạm giao thông với một thai phụ, tại Đại lộ Đông Tây TP Buôn Ma Thuột (vụ việc khiến cả 2 cùng tử vong).

Theo đại tá Quy, Công an TP Buôn Ma Thuột đã điều tra, xác định, thanh niên Phạm Nguyên C. (16 tuổi, trú phường Tân Tiến) đã tự ý lấy mô tô để điều khiển, dẫn đến vụ tai nạn thương tâm. Thời điểm C. lấy xe, bố mẹ đi làm và không biết việc này.

Cũng theo Đại tá Quy, do vụ việc có nhiều tình tiết cần xác minh và là vụ án phức tạp nên Công an TP Buôn Ma Thuột đã gia hạn thêm 2 tháng (từ ngày 6/9 đến 6/11) để điều tra, làm rõ. Khi có kết quả điều tra, Công an tỉnh sẽ báo cáo UBND tỉnh và thông tin đến báo chí.

Như Tiền Phong đưa tin, chiều 2/7, thanh niên Phạm Nguyên C. điều khiển mô tô biển số 47A1–007.31 lưu thông trên đường Võ Nguyên Giáp (Đại lộ Đông Tây) theo hướng từ đường Trần Quý Cáp đến Đinh Tiên Hoàng, TP Buôn Ma Thuột.

Khi đến trước trụ đèn không số (thuộc tổ dân phố 9, phường Tự An), mô tô do C. cầm lái va chạm với xe máy biển số 47B3–072.94 do chị Nguyễn Thị H. (24 tuổi, trú phường Tự An) điều khiển.

Hậu quả, chị H. (đang mang thai tháng thứ 5) tử vong tại chỗ. C. bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Đến sáng 3/7, C. tử vong tại bệnh viện.

Chiếc mô tô 47A1–007.31 do ông Phạm Văn L.-bố của Phạm Nguyên C., đứng tên chủ sở hữu.

Theo tìm hiểu, ông L. đang đương chức giám đốc một sở ở Đắk Lắk.