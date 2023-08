Con gây tai nạn chết người, cha bị đề nghị truy tố: Bài học giao xe

TPO - Một người đàn ông ở Gia Lai vừa bị đề nghị truy tố do liên quan đến việc giao xe máy cho con điều khiển, sau đó xảy ra va chạm, làm chết người.

Xử lý hình sự người giao xe

Ông Lê Văn Thơm (SN 1966, trú Gia Lai) vừa bị Cơ quan CSĐT, Công an huyện Đak Đoa, Gia Lai ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú. Cơ quan này cũng đang hoàn tất hồ sơ, đề nghị VKSND cùng cấp truy tố ông Thơm liên quan đến việc giao xe cho người chưa đủ tuổi điều khiển.

Cụ thể, ông Thơm đã giao xe máy cho con L.N.H. (SN 2007, học sinh lớp 10) điều khiển. Vào ngày 28/3, xe máy do em H. điều khiển xảy ra va chạm giao thông với xe máy do em H.Đ.N. cầm lái. Hậu quả, em N. bị thương nặng, tử vong.

Trước đó, hồi tháng 5/2023, Cơ quan CSĐT Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) quyết định khởi tố bị can Trần Hoàng Việt (SN 2005, trú xã Cư Êbur, TP Buôn Ma Thuột), về tội “Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ”, quy định tại điều 264, Bộ luật Hình sự. Việt là người giao xe máy cho N.A.T. (SN 2006, trú TP Buôn Ma Thuột) điều khiển, sau đó xảy ra va chạm với xe đạp điện do cháu Phạm Hưng P. (SN 2010) điều khiển chở chị gái Phạm Trần Nhã U. (SN 2009) đi học vào ngày 7/9/2022. Hậu quả, vụ tai nạn khiến nữ sinh Phạm Trần Nhã U. bị thương tích tới 97%.

Đầu tháng 7 vừa qua, một vụ tai nạn thương tâm ở Đắk Lắk cũng cướp đi sinh mạng thai phụ và thanh niên 16 tuổi. Đáng nói, trong vụ tai nạn này, nam thanh niên 16 tuổi đã điều khiển xe phân khối lớn....

Sau những vụ tai nạn thương tâm nói trên, dư luận lại một lần nữa bàn luận về việc giao xe cho người chưa đủ tuổi điều khiển.

Hậu quả nặng nề không gì bù đắp

Đến thăm nữ sinh Phạm Trần Nhã U. bị thương tích 97% do tai nạn giao thông, ai nấy cũng xót xa. Từ một thiếu nữ năng động, ngoan hiền học giỏi, nay nằm bất động.

Anh Phạm Vũ Trường Giang rất mong cơ quan chức năng xử lý sự việc theo đúng pháp luật để trả lại công bằng cho con gái và hồi chuông cảnh báo về hậu quả của việc giao xe cho người chưa đủ tuổi. Bởi những ngày rong ruổi mưu sinh, anh Giang vẫn chứng kiến nhiều học sinh đi xe máy, có trường hợp phóng nhanh, lạng lách… Những lúc như vậy, lòng anh lại đau nhói, nghĩ về con gái của mình đang từng ngày chịu đựng hậu quả của tai nạn giao thông.

Thực tế, rất nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng gây chết người, tàn tật suốt đời, mà người cầm lái chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện giao thông, song tình trạng này vẫn diễn ra.

Đơn cử, cuối tháng 7, PV Tiền Phong về xã Đắk Nia (TP Gia Nghĩa, Đắk Nông), chứng kiến nhiều trường hợp không đội mũ bảo hiểm vẫn ngang nhiên điều khiển xe máy, trong đó có thiếu niên K’T. (trú xã Đắk Nia). Mới 14 tuổi, K’T. đã lái xe máy một cách điêu luyện.

Dù đang chở em nhỏ phía sau nhưng K’T. đã có những hành động nguy hiểm, thể hiện “đẳng cấp” như lạng lách, bốc đầu xe… dù đang lên một con dốc khá cao.

Sau khi Tiền Phong phản ánh, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an TP Gia Nghĩa vào cuộc xác minh, phạt người giao xe với số tiền 1,4 triệu đồng; tạm giữ phương tiện vi phạm.

Một lãnh đạo UBND xã Đắk Nia xác nhận, có tình trạng thanh thiếu niên chưa đủ tuổi điều khiển xe máy và việc nhiều người tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm. Chính quyền xã nhiều lần tuyên truyền, chỉ đạo công an tăng cường tuần tra xử lý, song do ý thức hạn chế của một bộ phận người dân nên còn tình trạng trên.

Luật sư Phan Ngọc Nhàn -nguyên Chánh án TAND thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk) chia sẻ, từng xét xử nhiều vụ án hình sự liên quan đến hành vi giao xe cho người chưa đủ tuổi điều khiển.

Phần lớn người giao xe là phụ huynh, người thân, quen biết, đã chủ quan khi giao xe cho con, người quen, bạn bè…nhưng chưa đủ tuổi, điều kiện cầm lái. Về sau với vai trò luật sư, ông cũng tiếp nhận những vụ việc như trên.

Theo luật sư Nhàn, luật pháp đã quy định trách nhiệm hình sự, dân sự đối với người giao xe cho người chưa đủ tuổi, nên người dân cần chấp hành đúng pháp luật, tránh xảy ra những sự việc đau lòng.