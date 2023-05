Vụ tai nạn khiến thiếu nữ thương tật 97%: Khởi tố người giao xe máy cho nam sinh

TPO - Dù biết nam sinh chưa đủ 18 tuổi và không có giấy phép lái xe, nhưng Trần Hoàng Việt đã giao xe máy cho người này rồi gây tại nạn nghiêm trọng. Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Hoàng Việt.

Liên quan đến vụ va chạm giao thông, nữ sinh bị thương tật 97% mà Tiền Phong phản ánh, Cơ quan CSĐT Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đã ra quyết định khởi tố bị can Trần Hoàng Việt (SN 2005, trú xã Cư Êbur, TP Buôn Ma Thuột), về tội "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ", quy định tại điều 264 Bộ Luật Hình sự. Cơ quan CSĐT đang tiến hành các hoạt động điều tra theo quy định.

Trước đó, ngày 7/9/2022, tại giao lộ Phan Bội Châu - Đoàn Doãn Định (phường Thành Nhất, TP Buôn Ma Thuột), xảy ra vụ va chạm giao thông nghiêm trọng. Theo đó, xe đạp điện do cháu Phạm Hưng P. (SN 2010) điều khiển chở chị gái Phạm Trần Nhã U. (SN 2009) đi học. Khi đến địa điểm trên thì va chạm với xe máy do Nguyễn Anh T. (SN 2006) điều khiển, chở theo nữ sinh Phạm Ngọc Q. (cùng Trường THPT Chu Văn An).

Vụ tai nạn khiến 4 người đều bị thương. Trong đó, 3 người bị thương nhẹ, riêng Nhã U. bị chấn thương sọ não nặng, thương tật 97%.

Cơ quan công an xác định, Trần Hoàng Việt là người đã giao xe máy cho T. điều khiển, dù biết học sinh này chưa đủ 18 tuổi và không có giấy phép lái xe. Do đó, hành vi của Việt đã phạm vào tội Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

Liên quan vụ việc, Cơ quan CSĐT Công an TP Buôn Ma Thuột xác định, quá trình tham gia giao thông, T. thiếu chú ý quan sát và không giảm tốc độ để có thể dừng lại một cách an toàn, dẫn đến va chạm giao thông, khiến Nhã U. bị thương tích 97%.

Hành vi của Nguyễn Anh T. có dấu hiệu phạm vào tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ", quy định tại Điều 260 Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên, Nguyễn Anh T. chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự đối với tội phạm nêu trên, nên không truy cứu trách nhiệm hình sự.

Với P. (chưa đủ 14 tuổi) điều khiển xe đạp điện chở Nhã U. tham gia giao thông và chuyển hướng không đảm bảo an toàn (không giảm tốc độ), dẫn tới va chạm với xe máy của T., có dấu hiệu phạm tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Tuy nhiên, P. chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên không bị truy cứu.

Trước đó, báo Tiền Phong nhận được đơn phản ánh của ông Phạm Vũ Trường Giang (SN 1984, trú phường Thành Công, TP Buôn Ma Thuột) về việc con gái Phạm Trần Nhã U. bị tai nạn giao thông, thương tích tới 97%, nhưng đã hơn 6 tháng, Cơ quan CSĐT Công an TP Buôn Ma Thuột chưa có quyết định cuối cùng khởi tố vụ án hay không.

Để có tiền cứu chữa cho Nhã U., gia đình đã phải bán nhà, vay mượn khắp nơi. Tuy nhiên, do thương tật quá nặng, Nhã U. đang phải sống đời “thực vật”. Mỗi tháng, gia đình cố xoay xở mua thuốc men, thuê người tập vật lý trị liệu cho U., tổng chi phí mỗi tháng lên tới 20 triệu đồng.