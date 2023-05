Xe tải lao vào 3 xe máy tại ngã tư ở Bình Dương khiến 3 người thương vong

TPO - Tại ngã tư đường Mỹ Phước Tân Vạn giao với đường Thuận An Hòa (Bình Dương), xe tải mất lái lao vào 3 xe máy. Vụ tai nạn giao thông khiến 1 người tử vong và 2 người bị thương.

Vào khoảng 20h tối 30/5, xe tải mang biển số 61-268.90 do người đàn ông điều khiển đang di chuyển trên đường Thuận An Hòa theo hướng từ TP.Thủ Dầu Một đi TP.Thuận An. Khi đến đoạn ngã tư giao nhau giữa đường Mỹ Phước Tân Vạn với đường Thuận An Hòa (phường Thuận Giao, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) bất ngờ lao vào 3 xe máy.

Vụ tai nạn làm một người tử vong, hai người khác bị thương. Nạn nhân xấu số là nam thanh niên (20 tuổi, quê Bình Dương) đang trên đường đi làm về nhà. Hai nạn nhân bị thương được người dân đưa đến bệnh viện.

Ghi nhận tại hiện trường, 3 xe máy nằm trước phần đầu xe tải. Các phương tiện đều bị hư hỏng nặng.

Đến 20h30 tối cùng ngày, hiện trường vụ tai nạn giao thông được công an phong tỏa để khám nghiệm. Lực lượng chức năng tích cực phân luồng giao thông để tránh ùn tắc.

Theo các nhân chứng, các xe máy đang dừng đèn đỏ thì bất ngờ xe tải đi tới và tông vào.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.