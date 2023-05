Công an vào cuộc vụ đánh hội đồng tài xế sau va chạm giao thông

TPO - Chiều 30/5, lãnh đạo UBND phường Hạ Lý (quận Hồng Bàng, Hải Phòng) cho biết, công an phường sở tại đang xác minh, làm rõ vụ tài xế bị đánh hội đồng sau va chạm giao thông xảy ra trên phố đi bộ Thế Lữ, thuộc phường Hạ Lý vào tối 28/5.

Trước đó, khoảng 20h45, anh Trần Thái Hưng (SN 1985, ở quận Hồng Bàng) điều khiển chiếc Santafe BKS 15K-119.xx di chuyển trên phố Thế Lữ (phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng).

Do bất cẩn, xe anh Hưng va quệt với ôtô CRV mang BKS 15K-062.xx đang đỗ bên đường.

Biết mình sai, anh Hưng mở cửa xuống đường tìm chủ phương tiện bị va chạm để giải quyết bồi thường.

Lúc này, một nhóm thanh niên khoảng 5-6 đối tượng được cho là đang ngồi nhậu tại một quán bia tại khu vực xảy ra va chạm chạy tới nhận là chủ chiếc CRV nhưng không ai chứng minh được.

Nam tài xế đề nghị nếu ai là chủ phương tiện mở cửa xe chứng minh để thỏa thuận bồi thường sau va chạm. Tuy nhiên, nhóm thanh niên này không ai chứng minh được và yêu cầu anh Hưng phải để lại GPLX dẫn đến lời qua tiếng lại.

Mâu thuẫn chưa được giải quyết, bất ngờ nhóm đối tượng lao vào tấn công, đánh hội đồng khiến anh Hưng gục xuống đường, chảy nhiều máu vùng mặt, lưng, tay.

Sự việc chỉ dừng lại khi tổ cảnh sát bảo vệ an ninh trật tự phố đi bộ Thế Lữ xuất hiện. Phát hiện có lực lượng công an, nhóm đối tượng bỏ chạy khỏi hiện trường. Ngay sau đó, anh Hưng được công an đưa vào Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp cấp cứu.

Các bác sỹ cấp cứu, chẩn đoán anh bị vỡ xương hốc mắt, rách mi mắt, bầm tím hai mắt.





“Nhóm đối tượng rất hung hãn, không chấp nhận đề nghị bồi thường mà yêu cầu tôi nộp giấy tờ xe nhưng không ai chứng minh được mình là chủ phương tiện. Va chạm giao thông nhưng các đối tượng không cho giải quyết bồi thường mà đánh hội đồng tôi và em trai. Tôi đã nộp đơn trình báo, đề nghị cơ quan công an vào cuộc điều tra xác minh các đối tượng về hành vi gây rối, cố ý gây thương tích”, anh Trần Thái Hưng nói.