Công an 7 tỉnh triển khai kiện toàn tổ chức bộ máy và công tác cán bộ

TPO - Công an các địa phương Lào Cai, Bắc Ninh, Quảng Bình, Quảng Nam, Bà Rịa - Vũng Tàu, Trà Vinh và Tiền Giang vừa tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh về tổ chức bộ máy bên trong và công tác cán bộ.

Ngày 6/9, Công an tỉnh Lào Cai tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh về kiện toàn tổ chức bộ máy bên trong Công an tỉnh và điều động, bố trí cán bộ Công an các đơn vị, địa phương theo Đề án của Bộ Công an.

Báo Lào Cai điện tử cho biết, Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Công an tỉnh Lào Cai giảm 2 đơn vị cấp phòng (từ 28 đơn vị, còn 26 đơn vị). Theo đó, sáp nhập Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc và Phòng Tham mưu; sáp nhập Phòng Cảnh sát môi trường và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và điều chỉnh tên gọi thành Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường.

Đối với Công an các huyện, thị xã, thành phố: sáp nhập Đội Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc vào Đội Tổng hợp.

Cùng ngày, Công an tỉnh Bắc Ninh tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về tổ chức bộ máy công an tỉnh và quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ.

Cổng thông tin Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Công an tỉnh này sẽ giảm 2 đầu mối đơn vị cấp phòng, trong đó sáp nhập Phòng Xây dựng phong trào Bảo vệ an ninh Tổ quốc và Phòng Tham mưu thành Phòng Tham mưu Công an tỉnh, sáp nhập phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về môi trường và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an tỉnh thành Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường.

Cùng với đó, Công an tỉnh Bắc Ninh cũng công bố và trao quyết định của Giám đốc Công an tỉnh quy định tổ chức bộ máy của 8 phòng thuộc Công an tỉnh và quyết định bố trí, điều động đối với 14 đồng chí lãnh đạo cấp phòng.

Ngày 6/9, Công an tỉnh Quảng Bình công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ đối với các đơn vị được kiện toàn, sắp xếp, tổ chức lại và các đơn vị có liên quan thuộc Công an tỉnh.

Theo báo Quảng Bình điện tử, sau khi kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy ở các đơn vị cấp phòng, cấp đội, Công an tỉnh giảm 3 đơn vị cấp phòng so với trước đây (từ 29 xuống còn 26 đơn vị cấp phòng). Đối với các đơn vị cấp đội thuộc phòng, giảm 2 đội.

Ở Công an cấp huyện, các Đội Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc và Đội Tổng hợp được tổ chức lại thành Đội Tổng hợp; ở các cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an cấp huyện triển khai thêm các đội điều tra nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Công an tỉnh cũng đã sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp và cán bộ, chiến sĩ cho hơn 600 đồng chí thuộc các đơn vị có sự kiện toàn, sắp xếp, tránh dôi dư, lãng phí biên chế và để tăng cường cho Công an cấp cơ sở...

Cũng vào ngày 6/9, Công an tỉnh Tiền Giang tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh về việc kiện toàn tổ chức bộ máy bên trong của Công an tỉnh và bố trí, điều động cán bộ lãnh đạo, chỉ huy công an các đơn vị, địa phương theo mô hình tổ chức mới.

Theo báo Ấp Bắc điện tử, tại Lễ công bố, đại diện chỉ huy Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh Tiền Giang đã công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về tổ chức bộ máy bên trong của Công an tỉnh; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy một số đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh. Công bố các quyết định của Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang về tổ chức bộ máy các đơn vị và quyết định điều động, bố trí lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị theo chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong tinh, gọn, mạnh.

Theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Công an tỉnh Tiền Giang sắp xếp, tinh gọn 3 đơn vị cấp phòng, từ 29 đơn vị còn 26 đơn vị. Cụ thể: Sáp nhập Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc vào Phòng Tham mưu; Phòng Cảnh sát môi trường vào Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và điều chỉnh tên gọi thành Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường; đồng thời, sáp nhập 2 phòng nghiệp vụ thuộc lực lượng An ninh Công an tỉnh.

Đối với Công an các huyện, thị xã, thành phố, tiến hành sáp nhập Đội Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc về Đội Tổng hợp và đổi tên thành Đội Tham mưu.

Tại buổi lễ, Ban Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang trao Quyết định bố trí, điều động, đối với 7 lãnh đạo cấp phòng.

Trước đó vào sáng 5/9, Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức Lễ công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh về kiện toàn tổ chức bộ máy bên trong tinh, gọn, mạnh; đồng thời điều động, bố trí cán bộ theo đề án, phương án, kế hoạch của Bộ Công an.

Báo Quảng Nam điện tử cho biết, theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Công an tỉnh Quảng Nam sáp nhập Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc vào Phòng Tham mưu; sáp nhập Phòng Cảnh sát môi trường vào Phòng Cảnh sát kinh tế (tên gọi mới là Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường); sáp nhập Phòng Cảnh sát đường thủy vào Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (tên gọi mới là Phòng Cảnh sát giao thông); sáp nhập hai phòng nghiệp vụ thuộc lực lượng An ninh. Đồng thời, công bố quyết định thành lập các tổ chức cơ sở đảng tương ứng với các đơn vị mới được sáp nhập.

Tại buổi lễ, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cũng quyết định điều động đối với 18 đồng chí lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương; Quyết định điều động, bố trí lãnh đạo cấp đội và cán bộ chiến sĩ các đơn vị sáp nhập đến nhận công tác tại Công an các đơn vị, địa phương khác.

Chiều cùng ngày, Công an tỉnh Trà Vinh đã tổ chức lễ công bố quyết định về kiện toàn tổ chức bộ máy công an tỉnh và điều động, bố trí cán bộ công an các đơn vị, địa phương theo đề án của Bộ Công an.

Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Công an tỉnh Trà Vinh giảm 3 đơn vị cấp phòng (từ 28 đơn vị còn 25 đơn vị).

Cụ thể: Sáp nhập Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc vào Phòng Tham mưu. Sáp nhập Phòng Cảnh sát môi trường vào Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và điều chỉnh tên gọi thành Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường. Sáp nhập 2 phòng nghiệp vụ thuộc lực lượng An ninh Công an tỉnh.

Đối với công an các huyện, thị xã, thành phố, tiến hành sáp nhập Đội Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc về Đội Tổng hợp và đổi tên thành Đội Tham mưu.

Dịp này, Công an tỉnh Trà Vinh cũng trao quyết định điều động, bổ nhiệm đối với 10 lãnh đạo cấp phòng.

Cũng vào ngày 5/9, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh về kiện toàn tổ chức bộ máy bên trong của Công an tỉnh này.

Theo đó, sáp nhập phòng Xây dựng phong trào Bảo vệ an ninh Tổ quốc và Phòng Tham mưu thành Phòng Tham mưu Công an tỉnh; sáp nhập phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về môi trường và phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu thành phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, và nhập 2 đơn vị thuộc khối an ninh thành đơn vị mới.

Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng công bố 44 quyết định điều động, bố trí nhiệm vụ lãnh đạo trưởng, phó phòng các phòng nghiệp vụ; trưởng, phó công an cấp huyện; nhiều quyết định điều động và bố trí nhiệm vụ với chỉ huy đội và tương đương, cán bộ chiến sĩ…