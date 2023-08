Bộ trưởng Bộ Công an thưởng “nóng” 2 đơn vị thuộc Công an tỉnh Bạc Liêu.

TPO - Bộ trưởng Bộ Công an thưởng nóng cho Phòng An ninh đối ngoại và Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh Bạc Liêu vì có thành tích xuất sắc trong đấu tranh, điều tra vụ án tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép trên địa bàn.

Thời gian qua, Công an tỉnh Bạc Liêu đã chủ động nắm chắc tình hình, phối hợp chặt chẽ với công an các tỉnh, thành phố trong công tác đấu tranh, điều tra, xác minh, làm rõ hành vi tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép của các đối tượng. Qua đó, lực lượng chức năng đã giải cứu thành công 2 phụ nữ bị mua bán sang Trung Quốc; đồng thời đưa các đối tượng phạm tội xử lý nghiêm minh trước pháp luật. Để ghi nhận thành tích, ngày 15/8/2023, Bộ trưởng Bộ Công an có quyết định khen thưởng 2 đơn vị thuộc Công an tỉnh Bạc Liêu đã lập thành tích xuất sắc trong đấu tranh, điều tra vụ án tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép trên địa bàn tỉnh. Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, đại tá Lê Thanh Hùng - Phó giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu trao thưởng nóng cho 2 đơn vị gồm Phòng An ninh đối ngoại và Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh, mỗi đơn vị 20 triệu đồng. “Thời gian tới, lực lượng An ninh toàn tỉnh tiếp tục làm tốt công tác nắm, dự báo tình hình, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, phục vụ sự phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương” - Phó giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu đề nghị. Tân Lộc