Kiện toàn tổ chức bộ máy Công an Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng và nhiều tỉnh

TPO - Trong tuần (từ 28-1/9), Công an thành phố Hà Nội, Công an TPHCM, Công an thành phố Đà Nẵng và nhiều tỉnh đã công bố các quyết định về kiện toàn tổ chức bộ máy bên trong và công tác cán bộ theo các chỉ đạo của Bộ Công an.

Sáng 31/8, Công an TP Hà Nội tổ chức Lễ công bố các Quyết định về kiện toàn tổ chức bộ máy và sắp xếp, bố trí cán bộ theo Đề án số 19 và Phương án số 01 của Bộ Công an.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Hải Trung – Giám đốc Công an TP Hà Nội nhấn mạnh, thời gian qua, với tinh thần gương mẫu, đi đầu, khẩn trương, quyết liệt triển khai thực hiện chủ trương của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về kiện toàn tổ chức bộ máy của Công an đơn vị, địa phương tinh, gọn, mạnh. Chỉ trong 1 tháng, Công an thành phố đã hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm nêu tại Kế hoạch số 155 một cách khoa học, bài bản, đúng tiến độ mà Bộ Công an giao.

Giám đốc Công an TP Hà Nội đề nghị các đơn vị nhanh chóng ổn định về tổ chức và hoạt động; bắt tay thực hiện ngay các nhiệm vụ được giao, nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong công việc, khắc phục mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đối với Công an TP Hà Nội, đây là một trong những đợt kiện toàn, tinh gọn tổ chức bộ máy lớn, tác động trực tiếp đến 11 đơn vị cấp Phòng, 30 Công an cấp huyện và trên 2.000 cán bộ, chiến sĩ (trong đó, có trên 300 cán bộ lãnh đạo, chỉ huy cấp Phòng, cấp Đội).

Trong đợt này, Công an Thành phố giảm 4 đơn vị cấp Phòng (từ 37 xuống 33 đơn vị cấp Phòng). Cụ thể, sáp nhập Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc vào Phòng Tham mưu; sáp nhập Phòng Cảnh sát môi trường vào Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu; sáp nhập Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ vào Phòng Tổ chức cán bộ và sáp nhập 2 phòng nghiệp vụ thuộc lực lượng An ninh.

Đối với Công an cấp huyện, thị xã, sáp nhập Đội Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc về Đội Tổng hợp và điều chỉnh tên gọi thành đội Tham mưu.

Chiều 31/8, Công an TPHCM tổ chức lễ công bố các quyết định (QĐ) của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc CATP về kiện toàn tổ chức bộ máy bên trong của Công an TPHCM tinh gọn, mạnh và quyết định về công tác cán bộ.

Theo báo Công an TPHCM, tại buổi lễ, lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ CATP đã công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về kiện toàn tổ chức bộ máy bên trong của Công an TPHCM. Các quyết định của Giám đốc CATP gồm: Quyết định về triển khai bộ máy Phòng Tham mưu; Phòng Tổ chức cán bộ; Phòng công tác Đảng và công tác quần chúng; Phòng Cảnh sát điều tra; Phòng Cảnh sát hình sự; Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu; Phòng Cảnh sát giao thông… Cùng với đó là quyết định của Giám đốc CATP về triển khai tổ chức bộ máy của công an các quận, huyện, TP.Thủ Đức. Các quyết định của Giám đốc CATP về công tác cán bộ cũng được công bố tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc CATP nhấn mạnh: “Thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; Đảng ủy - Ban giám đốc CATP xác định công tác kiện toàn tổ chức bộ máy bên trong CATP là công tác then chốt, trọng tâm trong việc thực hiện thành công Nghị quyết.

Mỗi cá nhân lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị phải thấy rõ trách nhiệm và trọng trách to lớn của mình, nỗ lực quyết tâm, chủ động tích cực, khẩn trương thực hiện ngay chức năng, nhiệm vụ mới được giao, duy trì ổn định công tác chuyên môn, nghiệp vụ…".

Theo báo Quân đội Nhân dân, cũng vào chiều 31/8, Công an TP Đà Nẵng công bố các quyết định về tổ chức bộ máy Công an TP Đà Nẵng, công an các đơn vị, địa phương và công tác cán bộ cấp phòng, quận, huyện.

Theo quyết định của Bộ Công an, Công an TP Đà Nẵng có 27 đơn vị cấp phòng, có 4 đơn vị thuộc diện sáp nhập, giải thể gồm Phòng Tình báo, Phòng Ngoại tuyến, Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc và Phòng Cảnh sát môi trường.

Trong đó, Phòng Cảnh sát môi trường sáp nhập vào Phòng Cảnh sát kinh tế thành Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (gọi tắt là Phòng Cảnh sát kinh tế). Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc sáp nhập vào Phòng Tham mưu. Phòng Ngoại tuyến sáp nhập vào Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ thành Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ và ngoại tuyến.

Công an TP Đà Nẵng cũng điều động, bố trí 27 lãnh đạo cấp phòng và công an quận, 87 cán bộ chỉ huy cấp đội và 74 cán bộ, chiến sĩ không giữ chức vụ.

Công an TP Đà Nẵng cũng công bố các quyết định việc điều động, bố trí công tác 18 phó phòng và tương đương các đơn vị sáp nhập, giải thể và điều động cán bộ theo yêu cầu công tác giữ chức vụ phó phòng, phó công an các quận.

Dịp này, Công an TP Đà Nẵng cũng điều động, bố trí 161 cán bộ, chiến sĩ các đơn vị cấp phòng trong diện sáp nhập, giải thể đến nhận công tác tại công an các đơn vị, địa phương.

Chiều 31/8, Công an tỉnh Vĩnh Long tổ chức lễ công bố quyết định về kiện toàn tổ chức bộ máy Công an tỉnh và điều động, bố trí cán bộ công an các đơn vị, địa phương theo đề án của Bộ Công an.

Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Công an tỉnh Vĩnh Long giảm 3 đơn vị cấp phòng, từ 29 đơn vị xuống còn 26 đơn vị. Cụ thể:

Sáp nhập Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc vào Phòng Tham mưu. Sáp nhập Phòng Cảnh sát môi trường vào Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và điều chỉnh tên gọi thành Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường. Sáp nhập 2 phòng nghiệp vụ thuộc lực lượng An ninh Công an tỉnh.

Đối với công an các huyện, thị xã, thành phố, sáp nhập Đội Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc về Đội Tổng hợp.

Cùng ngày, Công an tỉnh Điện Biên tổ chức lễ công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh về kiện toàn tổ chức bộ máy bên trong và công tác cán bộ.

Theo đó, Công an tỉnh Điện Biên đã tiến hành sáp nhập, tổ chức sắp xếp lại đối với 6 đơn vị cấp phòng thuộc Công an tỉnh (trong đó sáp nhập 3 đơn vị và tổ chức sắp xếp lại 3 đơn vị); 10 đơn vị cấp đội thuộc công an cấp huyện; hợp nhất chức năng, nhiệm vụ công tác 3 đơn vị cấp tỉnh.

Trong đợt này, lãnh đạo công an tỉnh cũng công bố quyết định điều động đối với 3 đồng chí cấp trưởng phòng, trưởng huyện.

Ngày 31/8, tại Công an tỉnh Lạng Sơn diễn ra Hội nghị triển khai quyết định tổ chức lại bộ máy trong công an tỉnh. Theo đó, công an tỉnh Lạng Sơn có 37 cán bộ lãnh đạo các phòng nghiệp vụ, công an huyện, thành phố được luân chuyển, bổ nhiệm vị trí công tác mới.

Đáng chú ý, Thượng tá Hoàng Thị Tuyết Nhung - Trưởng phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (PC05) được luân chuyển, bổ nhiệm làm Trưởng Công an thành phố Lạng Sơn kể từ ngày 1/9, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm. Đây là lần đầu tiên thành phố Lạng Sơn có Trưởng công an là nữ.

Ngày 30/8, Công an tỉnh Bắc Giang, cơ quan này đã tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về mô hình tổ chức bộ máy Công an tỉnh Bắc Giang, và quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ.

Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Công an tỉnh Bắc Giang sáp nhập Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc vào Phòng Tham mưu; sáp nhập Phòng Cảnh sát môi trường vào Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và điều chỉnh tên gọi thành Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường.

Công an tỉnh Bắc Giang cũng điều động, bố trí lãnh đạo, chỉ huy ở một số đơn vị theo đề án và phương án của Bộ Công an.

Chiều 29/8, Công an tỉnh Bình Thuận tổ chức Hội nghị triển khai quyết định tổ chức lại bộ máy bên trong Công an tỉnh Bình Thuận tinh, gọn, mạnh.

Theo báo Bình Thuận, tại hội nghị, Công an tỉnh đã công bố các quyết định của Bộ Công an về tổ chức bộ máy của Công an tỉnh Bình Thuận; công bố các quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về tổ chức bộ máy các đơn vị và quyết định điều động, bố trí lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị theo chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy tinh, gọn, mạnh.

Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Công an tỉnh giảm 3 đơn vị cấp phòng. Theo đó, sáp nhập Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc vào Phòng Tham mưu; sáp nhập Phòng Cảnh sát môi trường vào Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và điều chỉnh tên gọi thành Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường; sáp nhập 2 phòng nghiệp vụ thuộc lực lượng An ninh Công an tỉnh. Với việc triển khai các quyết định của Bộ Công an, Công an Bình Thuận là đơn vị thứ 3 trong lực lượng Công an toàn quốc hoàn thành việc kiện toàn tổ chức bộ máy theo Đề án của Bộ Công an.

Tại Hội nghị, Công an tỉnh đã công bố các quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về việc bố trí, điều động, 24 cán bộ lãnh đạo các đơn vị sáp nhập, các phòng nghiệp vụ và lãnh đạo công an các địa phương.