Công an tỉnh Điện Biên công bố các quyết định về công tác cán bộ

TPO - Công an tỉnh Điện Biên vừa tiến hành sáp nhập, tổ chức sắp xếp lại một số đơn vị đồng thời điều động, bổ nhiệm 3 lãnh đạo cấp trưởng phòng, trưởng huyện.

Ngày 31/8, Công an tỉnh Điện Biên tổ chức lễ công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh về kiện toàn tổ chức bộ máy bên trong và công tác cán bộ.

Theo đó, Công an tỉnh Điện Biên đã tiến hành sáp nhập, tổ chức sắp xếp lại đối với 6 đơn vị cấp phòng thuộc Công an tỉnh (trong đó sáp nhập 3 đơn vị và tổ chức sắp xếp lại 3 đơn vị); 10 đơn vị cấp đội thuộc công an cấp huyện; hợp nhất chức năng, nhiệm vụ công tác 3 đơn vị cấp tỉnh.

Trong đợt này, Đại tá Ngô Thanh Bình - Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên, trao quyết định về việc nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí đối với Đại tá Nguyễn Quốc Toản, Trưởng phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Đồng thời, lãnh đạo công an tỉnh cũng công bố quyết định điều động đối với 3 đồng chí cấp trưởng phòng, trưởng huyện.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Ngô Thanh Bình, Giám đốc tỉnh Điện Biên khẳng định việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để kiện toàn tổ chức bộ máy bên trong lần này không chỉ thể hiện sự gương mẫu đi đầu trong thực hiện các chủ trương của Đảng, Nhà nước mà còn thể hiện sự đồng tình ủng hộ đối với quyết tâm chính trị mạnh mẽ của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an.

Ngay sau buổi lễ, các đơn vị liên quan trực tiếp đến việc sáp nhập, tổ chức lại, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ khẩn trương ổn định tổ chức, phân công nhiệm vụ cho lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ chiến sĩ trong đơn vị bảo đảm khách quan, dân chủ, công khai, minh bạch để triển khai ngay các nhiệm vụ công tác chuyên môn và thực hiện nghiêm quy chế làm việc của đơn vị.

Các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy được điều động, bố trí nhận công tác mới cần sớm ổn định, tiếp cận ngay vào công việc, phát huy trí tuệ, kinh nghiệm và năng lực công tác để vận dụng vào công việc mới, duy trì đoàn kết, quy tụ cán bộ chiến sĩ, cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ ở đơn vị mới hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.