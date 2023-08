Nữ Thượng tá làm Trưởng Công an thành phố Lạng Sơn

TPO - Thượng tá Hoàng Thị Tuyết Nhung - Trưởng phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường-Công an tỉnh Lạng Sơn, được luân chuyển, bổ nhiệm làm Trưởng Công an thành phố Lạng Sơn kể từ ngày 1/9.

Sáng 31/8, tại Công an tỉnh Lạng Sơn diễn ra Hội nghị triển khai quyết định tổ chức lại bộ máy trong công an tỉnh. Theo đó, công an tỉnh Lạng Sơn có 37 cán bộ lãnh đạo các phòng nghiệp vụ, công an huyện, thành phố được luân chuyển, bổ nhiệm vị trí công tác mới.

Đáng chú ý, Thượng tá Hoàng Thị Tuyết Nhung - Trưởng phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (PC05) được luân chuyển, bổ nhiệm làm Trưởng Công an thành phố Lạng Sơn kể từ ngày 1/9, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Thượng tá Hoàng Thị Tuyết Nhung đảm nhiệm vị trí thay Đại tá Nguyễn Hữu Thăng cũng vừa nhận quyết định luân chuyển, bổ nhiệm làm Trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PC07) công an tỉnh Lạng Sơn.

Thượng tá Hoàng Thị Tuyết Nhung (SN 1977), dân tộc Tày, trình độ Thạc sỹ; đã từng đảm trách các cương vị công tác: Đội phó rồi Đội trưởng cảnh sát kinh tế Công an thành phố Lạng Sơn; Phó trưởng phòng rồi Trưởng phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường công an tỉnh Lạng Sơn. Đây là lần đầu tiên thành phố Lạng Sơn có Trưởng công an là nữ.

Phát biểu chúc mừng, giao nhiệm vụ cho các đồng chí luân chuyển, bổ nhiệm lần này, Đại tá Thái Hồng Công – Giám đốc công an tỉnh Lạng Sơn mong muốn trên cương vị mới, mỗi đồng chí phải nỗ lực học tập, rèn luyện để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; đồng thời nhấn mạnh: Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022, về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Nghị quyết số 12-NQ/TW có ý nghĩa hết sức quan trọng, làm cơ sở để định hướng chỉ đạo xây dựng, phát triển lực lượng CAND từ nay đến năm 2030 với mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, nhiệm vụ, giải pháp hết sức cụ thể, khoa học; thể hiện sự quan tâm sâu sắc và tin tưởng tuyệt đối của Đảng, Nhà nước đối với lực lượng Công an nhân dân.