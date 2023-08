Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn

TPO - Sáng 10/8, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và đoàn công tác của Đảng ủy Công an Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn về thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Trung ương về công tác bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng lực lượng Công an Nhân dân.

Theo báo cáo của tỉnh Lạng Sơn, tình hình chính trị, xã hội từ tỉnh đến cơ sở được giữ vững ổn định, góp phần tạo nền tảng cho kinh tế của tỉnh phát triển bền vững. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân (GRDP) giai đoạn 2021- 2022 đạt 6,95%, cao hơn 1,5% so với bình quân giai đoạn 2015- 2020. Trong 7 tháng đầu năm 2023, 80% các chỉ tiêu kinh tế – xã hội chủ yếu được thực hiện đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Việc triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Trung ương về công tác bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng lực lượng Công an Nhân dân ở Lạng Sơn đã đạt được những kết quả tích cực, lan tỏa sâu rộng trong cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, tạo sự đồng lòng của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trong tỉnh trong việc xây dựng lực lượng Công an tỉnh thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đến nay, các cấp, các ngành của tỉnh cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu làm sạch dữ liệu dân cư liên quan đến các lĩnh vực: tư pháp, bảo hiểm xã hội, y tế, lao động – thương binh và xã hội… Tỉnh Lạng Sơn đã hoàn thành cấp căn cước công dân với 660.000/660.000 trường hợp, hoàn thành trước thời hạn đăng ký 9 ngày, trước thời hạn Bộ Công an giao 50 ngày; đăng ký kích hoạt tài khoản định danh điện tử đạt 340.000/340.000 tài khoản, được cấp trên ghi nhận là đơn vị đứng thứ 3 toàn quốc hoàn thành chỉ tiêu.

Tỉnh Lạng Sơn đề nghị Bộ Công an tiếp tục quan tâm chỉ đạo hoàn thiện về cơ sở pháp lý cho công an xã cả về tổ chức Đảng, về chức năng, nhiệm vụ, chế độ chính sách, kinh phí đảm bảo và cơ chế bảo vệ lực lượng công an xã; nghiên cứu, tăng cường cán bộ từ các đơn vị trực thuộc Bộ Công an đến công tác, bố trí tại các xã, thị trấn nội địa, trước tiên là các xã, thị trấn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự; quan tâm đầu tư, hỗ trợ các nguồn kinh phí cùng địa phương chăm lo, xây dựng lực lượng Công an Lạng Sơn ngày càng vững mạnh, hiện đại, đủ sức đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao trong tình hình mới.

Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tướng Tô Lâm ghi nhận, đánh giá cao những cố gắng, các kết quả đạt được của tỉnh Lạng Sơn trong thời gian qua; đồng thời nhấn mạnh: Sự phối hợp thường xuyên, chặt chẽ, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Lạng Sơn với Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an là điều kiện quan trọng để xây dựng lực lượng công an và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội góp phần phát triển kinh tế-xã hội, mở rộng quan hệ đối ngoại của tỉnh.

Với vị trí chiến lược của tỉnh biên giới, có nhiều điều kiện, yếu tố thuận lợi để phát triển kinh tế-xã hội, Đại tướng Tô Lâm đề nghị Lạng Sơn cần tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tiềm năng, thế mạnh của tỉnh để đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển nhanh hơn nữa, tạo thêm các nguồn lực đầu tư phát triển.

“Tỉnh Lạng Sơn cần quan tâm làm tốt công tác quốc phòng an ninh, đấu tranh phòng chống tội phạm; nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tiếp tục thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương về công tác bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trên địa bàn tỉnh ngày càng lớn mạnh”, Đại tướng Tô Lâm nhấn mạnh.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Công an đã tặng tỉnh Lạng Sơn 1 xe cứu thương nhằm phục vụ công tác khám chữa bệnh cho cán bộ, nhân dân trên địa bàn.