Gắn phát triển kinh tế- xã hội với an ninh quốc phòng tuyến biên giới Lạng Sơn

TPO - Sáng 9/3, Tỉnh ủy Lạng Sơn tổ chức Hội nghị “Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. Ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương dự Hội nghị.

Sáng 9/3, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Lạng Sơn, Tỉnh ủy Lạng Sơn tổ chức Hội nghị “Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.

Tham dự Hội nghị có ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; ông Nguyễn Quốc Đoàn, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn; Trung tướng Nguyễn Hồng Thái, Tư lệnh Quân khu 1, cùng đại diện các bộ, ban ngành chức năng trung ương, địa phương.

Theo báo cáo, Lạng Sơn có đường biên giới tiếp giáp với Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây (Trung Quốc) dài 231,74 km. Những năm qua, kinh tế, xã hội của tỉnh tiếp tục ổn định và phát triển. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh, phúc lợi xã hội được bảo đảm, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện; chính trị - xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, chủ quyền biên giới lãnh thổ quốc gia được giữ vững.

Để cụ thể hoá và triển khai thực hiện Nghị quyết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn xây dựng Kế hoạch số 53-KH/TU, ngày 02/12/2013 về tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng chương trình hành động.

Tỉnh Lạng Sơn đã bám sát, thực hiện 6 nhiệm vụ và giải pháp trong nghị quyết nhằm xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân và thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động "diễn biến hòa bình", không để bị động, bất ngờ, khủng bố, bạo loạn; không để hình thành các tổ chức đối lập; làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, phòng, chống nguy cơ "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn. Tỉnh Lạng Sơn quan tâm đầu tư xây dựng các công trình phòng thủ, đường tuần tra và đê, kè sông suối biên giới.

Cụ thể, đầu tư xây dựng được 126,5km đường tuần tra, xây dựng đường nhánh kiểm tra mốc giới với 34 công trình đã hoàn thành, xây kè suối được 130m dọc biên giới thuộc các huyện: Tràng Định, Văn Lãng, Lộc Bình…

Đặc biệt, Lạng Sơn chú trọng thực hiện chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế khu vực biên giới gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh. Tỉnh quy hoạch và đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng, đất sản xuất tại các khu, điểm dân cư tập trung dọc biên giới, Quy hoạch 23 điểm dân cư, xây được 11/23 điểm dân cư tập trung với 176 hộ/19 khẩu.

Tỉnh quan tâm, đầu tư cơ sở hạ tầng khu vực biên giới như: 100% xã, thị trấn biên giới có đường ô tô đi được 4 mùa đến trung tâm xã, tỷ lệ hộ được dùng điện lưới quốc gia, sử dụng nước sạch là 99%, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới còn khoảng 9%, tỷ lệ trẻ em đến độ tuổi đi học đạt 100%, 100% thôn, bản có y tế cộng đồng. Các ngành chức năng địa phương rà phá bom, mìn, vật nổ địa bàn 5 huyện biên giới được trên 6.079ha…

Chính vì vậy, đời sống nhân dân vùng biên giới được ổn định, tinh thần, ý thức bảo vệ đường biên, mốc giới, chung tay giúp sức đảm bảo trật tự, trị an của quần chúng nhân dân được nâng lên rõ rệt. Điểm sáng trong 10 năm qua là Lạng Sơn đã triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các quy định của Đảng, nhà nước, Quân đội về công tác phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố, khắc phục sự cố, thiên tai, thảm họa, dịch bệnh; nhất là trong phòng, chống dịch COVID-19, giảm thiệt hại về người, tài sản cho nhà nước và nhân dân, đã huy động trên 30.000 lượt người tham gia…

Phát biểu tại Hội nghị, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc cho biết, Lạng Sơn có vị trí quan trọng về kinh tế, chính trị, đối ngoại, giữ vị trí chiến lượng về quốc phòng, an ninh của đất nước và Quân khu 1 với lịch sử hình thành và phát triển lâu đời; giàu truyền thống cách mạng hào hùng…

Phát huy truyền thống cách mạng và những kết quả đạt được, 10 năm qua, Đảng bộ, Chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn đã phát huy tinh thần đoàn kết, với quyết tâm chính trị cao, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, quán triệt, triển khai thực hiện hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI; đạt được những thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội, chính trị, đối ngoại và quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị..

“Để tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết; tôi đề nghị Đảng bộ, chính quyền, quận và dân tỉnh Lạng Sơn tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, năng động, sáng tạo, tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây: Tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân nắm vững đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; hiểu đầy đủ, toàn diện, sâu sắc tư duy mới của Đảng về bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trên cả hai mặt: Mặt địa lý tự nhiên là bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Mặt chính trị - xã hội là bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc và nền văn hóa. Tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong xã hội đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc nhấn mạnh.

Tại Hội nghị, 20 tập thể, 18 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI đã được Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn tặng Bằng khen.