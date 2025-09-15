Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Con trai lãnh đạo đài truyền hình bị bắt

Minh Vũ

TPO - Vụ việc con trai phó tổng giám đốc đài truyền hình bị nghi cưỡng hiếp nhiều nữ diễn viên đang gây chấn động giới giải trí Đài Loan (Trung Quốc). Ngày 15/9, đối tượng Cung Ích Đình đã bị bắt để thẩm vấn.

Ngày 15/9, trang ETToday đưa tin Viện kiểm sát thành phố Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc) đã chỉ đạo Đội sức khỏe bà mẹ và trẻ em thành phố khám xét nhà riêng của Cung Ích Đình, người bị nữ diễn viên Giang Tổ Bình tố cáo có hành vi chuốc thuốc mê, xâm hại tình dục, quay lén video riêng tư bất hợp pháp.

Theo đó, đội chấp pháp đã khám xét nhà, thu giữ máy tính và điện thoại của Cung Ích Đình. Đến trưa 15/9, Cung Ích Đình bị đưa về Viện kiểm sát thành phố Đài Bắc để thẩm vấn.

giang-to-binh2.jpg
Cung Ích Đình bị bắt với tội danh xâm hại nghiêm trọng quyền tự chủ tình dục và xâm phạm quyền riêng tư tình dục.

Trước đó, nữ diễn viên Giang Tổ Bình từng lên tiếng tố cáo con trai phó tổng giám đốc tập đoàn truyền thông Tam Lập là Cung Ích Đình có hành vi cưỡng hiếp cô. Theo nữ diễn viên, cô và Cung Ích Đình (kém 22 tuổi) từng có thời gian yêu nhau, song đã chia tay.

Sau bữa tiệc hồi tháng 6, Cung Ích Đình đi theo cô về nhà. Khi Giang Tổ Bình lên cơn đau tim đã bị anh tráo thuốc khác khiến cô mất ý thức. Lợi dụng lúc này, anh thực hiện hành vi xâm hại, quay clip và gọi video cho người khác xem trực tiếp. Sau khi tỉnh lại, Giang Tổ Bình yêu cầu xóa video nhưng bị đe dọa.

Ngoài Giang Tổ Bình, hai nữ đồng nghiệp khác cũng đứng ra tố cáo Cung thường xuyên nhắn tin với nội dung quấy rối. Một trong số họ đã phải nghỉ việc vì không chịu nổi áp lực.

Trước các cáo buộc, Cung Ích Đình thừa nhận có quan hệ tình cảm với Giang Tổ Bình trong 8 tháng, song bác bỏ chuyện cưỡng hiếp. Anh cho rằng nữ diễn viên "bịa đặt vì thất tình" và tuyên bố kiện ngược.

Cha của Cung Ích Đình là Cung Mỹ Phú, Phó tổng giám đốc tập đoàn truyền thông lớn Tam Lập kiêm giám chế mảng phim dài tập, được xem là nhân vật nắm quyền sinh sát đối với diễn viên. Cung Ích Đình đang làm trợ lý đạo diễn tại đài Tam Lập.

giang-to-binh3.jpg
Giang Tổ Bình đứng lên chống lại ông trùm truyền thông Đài Loan, Trung Quốc.

Giang Tổ Bình sinh năm 1978, từng được biết đến với vẻ đẹp trong sáng ngay từ khi mới 19 tuổi. Năm 2015, trong một cảnh quay tái hiện chân thực, cô bị bạn diễn lỡ tay gây chấn thương sọ não, mất thính lực, buộc phải ngừng công việc để điều trị. Từ đó, sự nghiệp của nữ diễn viên dần chững lại và cô phải mang thương tật suốt đời. Trong sự nghiệp, cô từng góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng như Phong Vân, Ân oán tình thù, Phật sống Tế Công, Công chúa Hoài Ngọc, Đời sống chợ đêm, Tiệm cầm đồ số 8, Phi long tại thiên…

Minh Vũ
#Giang Tổ Bình #Cung Ích Đình #cưỡng dâm #cưỡng hiếp #sao Đài Loan #Phong vân

