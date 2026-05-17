Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Hậu trường SHOWBIZ

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

"Con trai" Kiều Minh Tuấn xuất hiện tại buổi casting phim Đất Đỏ

Tôn Huy (thực hiện)

HHTO - Dự án điện ảnh Đất Đỏ chính thức khởi động. Sự xuất hiện của Hạo Khang và Lâm Thanh Mỹ tại buổi thử vai thu hút sự chú ý, cùng định hướng kể chuyện khác biệt hứa hẹn mang đến góc nhìn mới về lịch sử.

Sáng 17/5, dự án điện ảnh Đất Đỏ (tên tiếng Anh: Red Earth) chính thức tổ chức lễ ký kết hợp tác, đánh dấu bước khởi động cho quá trình sản xuất. Trong hai ngày 17/5 và 18/5, vòng thử vai trực tiếp được triển khai, thu hút sự quan tâm với hơn 1.100 hồ sơ đăng ký từ đợt casting trực tuyến.

Ghi nhận tại địa điểm diễn ra buổi thử vai, nhiều ứng viên diện trang phục áo bà ba và quàng khăn rằn nhằm tái hiện tinh thần bối cảnh. Đặc biệt, sự xuất hiện của Hạo Khang (diễn viên từng đóng vai con trai của Kiều Minh Tuấn) và Lâm Thanh Mỹ đã tạo điểm nhấn cho buổi casting.

hht-vts04.jpg
Hạo Khang gây ấn tượng khi vào vai con trai Kiều Minh Tuấn trong phim Con Kể Ba Nghe.

Việc những gương mặt trẻ có kinh nghiệm diễn xuất tham gia thử vai phần nào cho thấy mức độ cạnh tranh của vòng casting, đồng thời tạo cơ sở để khán giả kỳ vọng vào dàn nhân vật được đảm nhận bởi các diễn viên thực lực.

hht-vts06.jpg
Lâm Thanh Mỹ tại buổi casting ngày 17/5.

Về nội dung, Đất Đỏ hướng đến việc phác họa chân dung một thiếu nữ 13 tuổi với nét tính cách bướng bỉnh và tinh thần yêu đời. Mạch phim sẽ đi sâu vào các hoạt động của đội công an xung phong Đất Đỏ, qua đó khắc họa những người trẻ chọn cách đứng lên để bảo vệ bản sắc và lòng tự tôn dân tộc.

hht-vts03.jpg
hht-vts01.jpg
hht-vts02.jpg
Các bạn trẻ đến với buổi thử vai ngày 17/5

Chia sẻ về định hướng kịch bản, đại diện nhà sản xuất nhận định thách thức lớn nhất của ê-kíp là thực hiện một tác phẩm mà phần đông công chúng đều đã biết trước kết cục. Trải qua nhiều lần điều chỉnh, đội ngũ sáng tạo quyết định áp dụng một phương thức kể chuyện mới, gia tăng yếu tố giải trí để tiếp cận đa dạng đối tượng khán giả.

Phim Đất Đỏ sẽ thiên về drama và nhiều hành động, đây cũng là điểm mạnh của đạo diễn Lê Văn Kiệt.
hht-vts05.jpg
Một số diễn viên nước ngoài cũng đến thử vai.

Thị trường điện ảnh Việt Nam thời gian qua đã ghi nhận thành công từ các dự án lấy bối cảnh thời chiến như Địa Đạo hay Mưa Đỏ. Đứng trước bối cảnh này, đại diện dự án cho biết Đất Đỏ sẽ không khai thác yếu tố chiến tranh một cách trực diện. Thay vì tái hiện chiến tranh theo hướng trực diện, kịch bản tập trung theo hành trình của một nữ anh hùng trẻ tuổi. Theo kế hoạch, bộ phim dự kiến ra mắt vào năm 2027, nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày mất của liệt sĩ Võ Thị Sáu (1952 - 2027).

ft1481.jpg
Tôn Huy (thực hiện)
#Đất Đỏ #Kiều Minh Tuấn #Hạo Khang #Lâm Thanh Mỹ #phim lịch sử

Xem thêm

Cùng chuyên mục