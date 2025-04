Cơn sốt xây tháp khiến giới rap Việt bùng nổ

TPO - Chỉ trong vài ngày, hàng trăm bản rap xuất hiện khi các rapper hưởng ứng thử thách remake (làm mới) một đoạn nhạc từ ca khúc "Tháp rơi tự do". Đây là hiện tượng hiếm khi xuất hiện ở rap Việt.

MCK đã châm ngòi cho một "quả bom" làm bùng nổ rap Việt. Trào lưu "xây tháp" cùng Tháp rơi tự do xuất phát từ một bản nhạc remix của producer GAZ. MCK là người đầu tiên dùng beat của GAZ để viết ra bản rap Tháp drill tự do. Chỉ với đoạn nhạc chưa tới 2 phút, MCK gây bão làng nhạc, nhanh chóng đánh bại Hieuthuhai để dẫn đầu danh sách âm nhạc thịnh hành.

Sức hút vượt trội của MCK, kết hợp với nền nhạc remix cuốn hút của GAZ đã truyền cảm hứng cho nhiều rapper tham gia trào lưu. Một loạt bản remake nối đuôi MCK gây chú ý trên các nền tảng. Trong đó, Tháp trap tự do của Obito cũng vượt mặt Hieuthuhai để đứng thứ 2 top trending.

Sức nóng của rap Việt đẩy lên đỉnh điểm khi các rapper thay nhau thống trị top trending. Cùng thời điểm, chuyện có 2 bản remake thay lần lượt đứng nhất và nhì top trending là hiện tượng ít khi xảy ra của nhạc Việt.

Hiện tượng lạ

Từ thế "đơn phương độc mã" của Hieuthuhai, đường đua nhạc Việt bất ngờ xáo trộn vì cơn sốt "xây tháp", lấy cảm hứng từ bản remix Tháp drill tự do của producer GAZ. Cả 2 bản remake của MCK và Obito đều được thực hiện đơn giản, không cần đầu tư cầu kỳ cho âm nhạc và hình ảnh. Song, từ sức cộng hưởng của trào lưu, MCK và Obito vẫn vượt qua Nước mắt cá sấu và nhiều MV đầu tư đắt tiền khác.

Rap Việt từng có những trào lưu được cộng đồng hưởng ứng, tham gia như She Make It Clap và Muzil Dập Dịch. Tháp drill tự do tạo ra sức lan tỏa còn mạnh mẽ hơn. Bên cạnh MCK và Obito, hàng chục rapper nổi tiếng khác của rap Việt tham gia thử thách remake Tháp drill tự do.

Tính cả nhóm rapper ít tên tuổi, số lượng bản remake được phát hành trên YouTube, mạng xã hội và các nền tảng nhạc số đã tính đến hàng trăm. Từ sức cộng hưởng mạnh mẽ, Tháp drill tự do thành từ khóa tìm kiếm hot nhất trên TikTok hiện tại. Sự đổ bộ ồ ạt, bất ngờ của các rapper đã khiến rap Việt bùng nổ sau thời gian dài im ắng.

MCK là người "châm ngòi" cho quả bom mang tên Tháp drill tự do. Cựu thí sinh Rap Việt mùa một hưởng lợi nhiều nhất khi phiên bản Tháp drill tự do của anh chuẩn bị chạm mốc 7 triệu lượt nghe sau một tuần trên YouTube. Sau một thời gian mất hút và vướng lùm xùm vì nhiều tranh cãi, MCK tái xuất bất ngờ và khẳng định vị thế của một trong những nghệ sĩ gen Z dẫn dắt thị trường.

Nhiều rapper hưởng lợi khi bám sóng đúng lúc. Điển hình như TEZ, tung bản remake Trap girl tự do, hút hơn 360.000 lượt nghe sau 5 ngày. Tháp soul tự do của 52Hz là phiên bản đáng chú ý khác của trào lưu, hút hơn 250.000 lượt nghe sau 4 ngày.

Từ đầu năm 2025, khi Tháp rơi tự do gây bão ở thị trường Trung Quốc, hiệu ứng của ca khúc lan tới nhiều quốc gia ở châu Á và được khán giả đón nhận. Nhiều ca sĩ Việt cover Tháp rơi tự do như LyLy, Phạm Lịch. Trong đó, bản cover Tháp rơi tự do của LyLy hút hàng triệu lượt nghe trên TikTok.

Khi MCK và Obito làm mới Tháp rơi tự do, các bản cover của LyLy, Phạm Lịch gây chú ý trở lại.

Ngay lúc này, cơn sốt Tháp rơi tự do còn lan tới giới producer và DJ. Các producer Tháp rơi tự do sang dòng nhạc khác, sau khi phiên bản drill của GAZ tạo được hiệu ứng mạnh mẽ. Trong khi đó, từng phiên bản remake Tháp rơi tự do của các rapper là cảm hứng để các DJ đưa vào set nhạc trình diễn.

Chỉ có thể là rap Việt

Sức lan tỏa mạnh mẽ của trào lưu "xây tháp" đến từ 2 yếu tố chính. Công đầu thuộc về producer GAZ, người đã remix Tháp rơi tự do sang màu sắc drill hoàn toàn mới, thậm chí là điên rồ để gây bất ngờ cho tất cả. Từ một bản nhạc ballad cảm xúc dạt dào của LBI Lợi Bỉ, GAZ biến thành phiên bản drill, dọn đường cho rapper tham gia viết lời và giai điệu. Không chỉ drill, các phiên bản melodic rap hay trap của các rapper khi đặt vào beat của GAZ đều hợp lý.

Tiếp theo, MCK đóng vai trò trực tiếp giúp trào lưu "xây tháp" lan tỏa. MCK chỉ cần một bản remake có thời lượng dưới 2 phút để vượt qua Hieuthuhai trên top trending. Trong hàng trăm bản remake "xây tháp", Tháp drill tự do của MCK vẫn được đánh giá hay nhất và dễ để lại ấn tượng nhất.

Tính cộng đồng, lan tỏa là một phần cốt lõi trong văn hóa rap/hip hop. Các rapper chỉ cần một lý do để cùng nhau lên nhạc và lan tỏa tinh thần rap/hip hop. Đây cũng là một cách để từng rapper khẳng định khả năng trong khâu viết lời, giai điệu, khi nhận đề bài tương tự đồng nghiệp để sáng tạo âm nhạc.

Với đặc thù của rap, phần lớn rapper Việt đều có khả năng sáng tác và xử lý giọng hát cơ bản. Đây là lý do chỉ trong vài ngày, một loạt rapper cùng nhau lên nhạc và hình thành trào lưu bùng nổ. Chỉ có thể là các rapper, nhạc rap mới tạo ra sức cộng hưởng lớn như vậy.