Con người là nguồn lực quan trọng của PV Power

Là một doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực công nghiệp điện của đất nước, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (PV Power, mã CK: POW) luôn đề cao sự quan tâm đối với người lao động, coi người lao động là nguồn lực đặc biệt quan trọng đối với mọi hoạt động của Tổng Công ty.

Trong quá trình phát triển, PV Power đã đặt mục tiêu trở thành doanh nghiệp hiệu quả trong SXKD, Chuyên nghiệp về quản trị; Mạnh về tài chính, Cao về sức cạnh tranh; Xanh về môi trường. Để thực hiện thành công mục tiêu đó, PV Power xác định con người là yếu tố nền tảng, là nguồn lực trọng tâm quyết định đến sự thành công và phát triển của doanh nghiệp.

Trải qua hơn 15 năm xây dựng và trưởng thành, PV Power hiện đã xây dựng được đội ngũ hơn 2.000 cán bộ, nhân viên, người lao động trình độ cao, làm chủ được kỹ thuật, công nghệ mới của thế giới, ứng dụng phù hợp, hiệu quả trong việc quản lý, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa các nhà máy điện cũng như cung cấp các dịch vụ trong công nghiệp điện cho các đối tác lớn tại Việt Nam cũng như trong khu vực. Trong những năm qua, PV Power đã không ngừng nỗ lực nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đồng thời quan tâm chăm lo đến đời sống của người lao động, đóng góp an sinh xã hội; luôn chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo môi trường làm việc thuận lợi cho người lao động, công tác đào tạo chuyên môn, chuyên sâu được triển khai hàng năm.

Dù trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn ra phức tạp hay phải đối mặt với nhiều thách thức từ thị trường ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh, các cán bộ, nhân viên người lao động tại PV Power luôn được đảm bảo an toàn, 100% người lao động có việc làm ổn định, quan hệ lao động tốt.

Để đảm bảo tính công bằng và hợp lý trong tiền lương, PV Power đã xây dựng Quy chế tiền lương, thưởng được quy định theo từng cấp bậc công việc đang đảm nhiệm; giao quyền chủ động cho các đơn vị được quyết định phê duyệt các quy định xếp lương, quy định đánh giá xếp loại, quy định chi lương khuyến khích năng suất/hiệu quả. Ngoài ra, căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh hàng năm Tổng công ty thực hiện chính sách thưởng hiệu quả kinh doanh cho cán bộ công nhân viên của Tổng công ty theo năng lực, mức độ hoàn thành nhiệm vụ và mức độ đóng góp vào kết quả hoạt động kinh doanh chung của Tổng công ty

PV Power luôn quan tâm, triển khai xây dựng tổ chức và bố trí những cán bộ có trách nhiệm và năng lực để quản lý, giám sát và thực hiện công tác, nhằm đáp ứng cho thực tiễn hoạt động của toàn Tổng công ty. Bên cạnh đó, các phương tiện, dụng cụ, thiết bị an toàn, phòng chống cháy nổ tại cơ quan và các nhà máy, phương tiện bảo vệ cá nhân cũng được PV Power quan tâm đầu tư trang bị hiện đại, đầy đủ. Khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát, nhờ có những biện pháp ứng phó nhằm thích ứng linh hoạt, an toàn với dịch bệnh Covid-19 của đội ngũ cán bộ làm công tác an toàn sức khỏe môi trường, PV Power đã thực hiện phòng chống dịch hiệu quả vừa đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh: Tiếp cận nhanh chóng, chủ động với các nguồn vacxin để tổ chức tiêm vacxin phòng dịch diện rộng cho cán bộ công nhân viên (99,77% CBCNV tiêm 02 mũi vắc xin, 95,41% CBCNV tiêm 03 mũi vắc xin); Mua sắm các trang thiết bị, vật tư y tế để cấp, phát, chi tiền từ quỹ phúc lợi cho cán bộ công nhân viên tự chủ động phòng chống dịch bệnh.

Công tác tuyên truyền, các hoạt động liên quan đến An toàn sức khỏe môi trường được PV Power tổ chức thường xuyên, định kỳ đã góp phần không nhỏ giúp Tổng công ty vận hành an toàn, liên tục, đảm bảo sức khỏe cho cán bộ công nhân viên trong suốt thời gian vừa qua. Ngày 10/5/2022, Hội nghị An toàn sức khỏe môi trường lần thứ XI và Hội thao An toàn vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ lần thứ XII do PV Power tổ chức đã nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động trong toàn Tổng công ty với công tác An toàn vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ; Đẩy mạnh phong trào thường xuyên tập luyện, nâng cao kỹ năng, chiến thuật và chủ động trong việc sơ cấp cứu và phòng chống cháy nổ, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do tai nạn lao động và sự cố cháy nổ gây ra.

Người lao động tại PV Power được hưởng đầy đủ các chế độ, chính sách theo quy định của Nhà nước (về thời giờ làm việc, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, thanh toán đầy đủ các chế độ trợ cấp Bảo hiểm xã hội và Bảo hiểm y tế cho cán bộ nhân viên như ốm đau, thai sản…), theo Quy chế khen thưởng, phúc lợi và Thỏa ước lao động tập thể của Tổng công ty…

Tổng Công ty thường xuyên chú trọng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, tạo môi trường và điều kiện lao động thân thiện, hợp vệ sinh; tổ chức các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao… tạo không khí vui tươi phấn khởi. Thực hiện khám chữa bệnh định kỳ; trang bị đầy đủ công cụ, dụng cụ, phương tiện an toàn - bảo hộ lao động cho Người lao động. Năm 2022, Tổng công ty tiếp tục duy trì chế độ bảo hiểm chăm sóc sức khỏe PVI Care, chương trình bảo hiểm Hưu trí tự nguyện cho cán bộ công nhân viên…

Hướng tới mục tiêu xây dựng các nhà máy thông minh, nhà máy “xanh”, PV Power cũng không ngừng tổ chức các khóa đào tạo để người lao động được đào được bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng làm việc, được đào tạo chuyên môn, an toàn định kỳ, được tiếp cận với những ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến trên thế giới để kịp thời nắm bắt, làm chủ công nghệ để ứng dụng phù hợp trong việc quản lý vận hành, bảo dưỡng sửa chữa các nhà máy điện. Năm 2022, Công ty mẹ - Tổng công ty đã đào tạo 1.993 lượt người với 54 khóa đào tạo.

Có thể nói trong những năm qua, để người lao động yên tâm cống hiến cho đơn vị, PV Power cũng như các đơn vị thành viên không ngừng cải thiện môi trường làm việc, quan tâm chăm lo đời sống người lao động, xây dựng mối quan hệ hài hòa giữa lợi ích của doanh nghiệp, quyền lợi của người lao động và lợi ích xã hội nhằm tiến tới phát triển bền vững trong quá trình hội nhập và phát triển. Kết quả trong nhiều năm liền, PV Power được vinh danh là “Doanh nghiệp vì người lao động”. Tuy vậy, niềm tin được xây dựng trong đội ngũ người lao động PV Power mới chính là phần thưởng xứng đáng và là động lực để PV Power tiếp tục phát triển trong tương lai.