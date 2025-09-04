Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Sức khỏe

Google News

Có thể báo hiệu nguy cơ tim mạch từ rất lâu trước khi có triệu chứng

Hà Thu

TPO - Một nhóm nghiên cứu quốc tế đã tạo ra các phép đo tham chiếu toàn diện đầu tiên về độ cứng của mạch máu ở những người trẻ khỏe mạnh, một bước tiến có thể giúp các phòng khám nhi khoa và thanh thiếu niên có bước khởi đầu sớm hơn nhiều thập kỷ trong việc phát hiện và điều trị nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Phân tích này đã tổng hợp kết quả kiểm tra tốc độ sóng mạch từ 19.930 người tham gia, độ tuổi từ 1 đến 40, đáp ứng các tiêu chí "khỏe mạnh" nghiêm ngặt về huyết áp , chỉ số khối cơ thể, đường huyết lúc đói và cholesterol. Các xét nghiệm này đo độ cứng của mạch máu, tức là mức độ linh hoạt hay không linh hoạt của mạch máu, bởi vì độ cứng quá mức làm tăng nguy cơ đau tim hoặc đột quỵ.

6.jpg
Ở người trưởng thành, điểm số vận tốc sóng mạch cao dự báo nguy cơ đau tim và đột quỵ trong tương lai

"Điều này mang lại cho chúng tôi một công cụ mà trước đây chúng tôi chưa có", Vikas Dharnidharka, Giáo sư Henry Rutgers kiêm Trưởng khoa Nhi tại Trường Y Robert Wood Johnson, Mỹ, đồng tác giả của phân tích và đóng góp dữ liệu cho dự án, cho biết. "Vẫn còn nhiều việc phải làm, nhưng đây là bước đầu tiên trong việc định hướng điều trị theo hướng cứu sống bệnh nhân".

Vận tốc sóng mạch cao dự đoán nguy cơ đau tim và đột quỵ trong tương lai

Vận tốc sóng mạch đo tốc độ sóng áp lực từ tim truyền đi khắp các mạch máu trong cơ thể. Động mạch cứng hơn sẽ truyền và phản xạ sóng nhanh hơn khi tim chưa sẵn sàng cho lần co bóp tiếp theo. Thành mạch máu trở nên cứng hơn theo tuổi tác. Ở người trưởng thành, điểm số vận tốc sóng mạch cao dự đoán nguy cơ đau tim và đột quỵ trong tương lai, độc lập với các nguy cơ đã biết khác như huyết áp cao hoặc kết quả xét nghiệm lipid máu kém. Chỉ số này cũng cho biết bệnh nhân nào cần điều trị để giảm độ cứng động mạch nhằm bảo vệ họ khỏi nguy cơ gia tăng đó.

Vận tốc sóng mạch tăng cao sẽ cung cấp thông tin bổ sung tương tự về nguy cơ tim mạch ở trẻ em, thanh thiếu niên và người trưởng thành trẻ tuổi. Tuy nhiên, cho đến nay, các bác sĩ lâm sàng vẫn chưa thể phát hiện điểm số tăng cao và hành động dựa trên chúng vì không có dữ liệu về thế nào là điểm số khỏe mạnh cho bệnh nhân ở các nhóm tuổi khác nhau.

Để xây dựng đường cong tham chiếu cho điểm số bình thường, Youth Vascular Consortium, một nỗ lực nghiên cứu quốc tế chuyên nghiên cứu quá trình lão hóa mạch máu sớm ở người trẻ, đã kết hợp các phép đo từ nhiều nghiên cứu ở nhiều quốc gia tại châu Âu, Úc, châu Phi và châu Mỹ.

Các nhà nghiên cứu đã sử dụng các mô hình thống kê để tạo ra thang điểm từ 10 đến 90 theo độ tuổi và giới tính cho sáu thiết bị đo vận tốc sóng xung thường được sử dụng. Kết quả trông giống như biểu đồ tăng trưởng của động mạch, với độ cứng động mạch tăng dần theo tuổi nhưng không dừng lại ở cuối giai đoạn dậy thì.

Xét nghiệm vận tốc sóng mạch vẫn có nhiều ưu điểm như: không xâm lấn và có thể được thực hiện trong phòng khám tiêu chuẩn với vòng đo huyết áp, ba dây điện tâm đồ và một áp kế hình bút chì trên động mạch cảnh và động mạch đùi. Các công ty bảo hiểm của Mỹ thường không chi trả cho các xét nghiệm này, nhưng các phòng khám có thể cung cấp dịch vụ này với giá tương đối rẻ.

Biểu đồ mới có thể ảnh hưởng đến cả việc phân loại và điều trị. Một thiếu niên có vận tốc sóng mạch cao có thể cần được theo dõi chặt chẽ hơn hoặc thay đổi cách chăm sóc, đặc biệt khi có tình trạng béo phì hoặc huyết áp cao.

Một số loại thuốc điều trị huyết áp làm giảm độ cứng động mạch, trong khi một số khác thì không, vì vậy xét nghiệm vận tốc sóng mạch có thể giúp định hướng lựa chọn thuốc.

Khi các tiêu chuẩn đã được thiết lập, nghiên cứu có thể bắt đầu về việc chăm sóc tối ưu cho bệnh nhân bị cứng động mạch sớm.

Hà Thu
MedicalXpress
#nguy cơ mắc bệnh tim mạch #tốc độ sóng mạch #đột quỵ

