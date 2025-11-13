Cơ quan hành chính TPHCM làm việc sáng thứ Bảy để phục vụ người dân

TPO - Nhằm tạo thuận lợi cho người dân và giảm tải cho cán bộ, công chức, Sở Nội vụ TPHCM dự kiến triển khai làm việc sáng thứ Bảy tại các cơ quan hành chính, đặc biệt ở những khu vực đông dân và có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính cao.

Tại buổi họp báo về các vấn đề kinh tế xã hội chiều 13/11, bà Nguyễn Thị Huệ - Trưởng Phòng Cải cách Hành chính, Sở Nội vụ TPHCM, cho biết cơ quan này đang hoàn thiện dự thảo quyết định về việc tổ chức làm việc vào sáng thứ Bảy nhằm tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Hoạt động này dự kiến áp dụng tại các đơn vị có đông dân cư và khu vực công nghiệp, nơi nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính tăng cao.

Theo bà Huệ, làm việc sáng thứ Bảy không chỉ giúp người dân thuận tiện hơn khi không thể đến cơ quan trong giờ hành chính mà còn hỗ trợ cán bộ, công chức giảm tải công việc trong tuần. Trước đó, một số địa phương trước khi sáp nhập vào TPHCM đã thực hiện hình thức này và ghi nhận hiệu quả bước đầu.

Việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân vào sáng thứ Bảy đang được TPHCM xem xét.

Dự thảo được xây dựng căn cứ vào Quyết định số 14/2010 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức làm việc ngoài giờ hành chính. Các công chức, viên chức được phân công làm việc sáng thứ Bảy sẽ hưởng chế độ làm thêm giờ theo quy định của Bộ luật Lao động 2019. Kinh phí tổ chức do ngân sách Nhà nước đảm bảo và được tính vào kinh phí giao quyền tự chủ của các đơn vị. Đồng thời, Sở Nội vụ yêu cầu các cơ quan chủ động sắp xếp nhân sự hợp lý, tránh tăng biên chế và đảm bảo quyền lợi của người lao động.

Hiện nay, Sở Nội vụ đang lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị liên quan để hoàn thiện dự thảo trước khi trình UBND TPHCM phê duyệt.

Bà Huệ khẳng định, mục tiêu làm việc vào sáng thứ Bảy của các cơ quan hành chính là hướng đến người dân, kết hợp với các kênh hỗ trợ trực tuyến và các dịch vụ hành chính khác để nâng cao hiệu quả cải cách hành chính của thành phố.

Việc tổ chức làm việc sáng thứ Bảy tại các cơ quan hành chính TPHCM sẽ là bước tiến quan trọng trong cải cách hành chính, giúp người dân tiếp cận thủ tục nhanh chóng và thuận tiện hơn.