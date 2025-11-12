Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

Cổ phiếu lớn 'lên tiếng' đồng loạt, chứng khoán tăng mạnh

Việt Linh
TPO - Đà hồi phục tiếp tục nối dài trong phiên hôm nay (12/11), VN-Index bứt phá hơn 38 điểm, thành công vượt mốc 1.600 điểm. Cổ phiếu vốn hoá lớn đồng loạt tăng mạnh, riêng bộ đôi “họ” Vingroup VIC, VHM đóng góp hơn 12 điểm.

Chỉ số chính đóng cửa ở mức cao nhất phiên 1.631 điểm. Động lực quan trọng giúp VN-Index bứt phá là sự đồng thuận của nhóm vốn hoá lớn. 29/30 cổ phiếu VN30 tăng giá, duy nhất BCM giảm nhẹ dưới tham chiếu 0,1%.

Trong phiên chiều, tiền vào nhóm vốn hoá lớn nhập cuộc mạnh mẽ hơn, thanh khoản tăng nhanh hơn. Giá trị giao dịch HoSE cũng nhích tăng, thanh khoản toàn thị trường hơn 21.800 tỷ đồng.

VN-Index bứt phá hơn 38 điểm, thành công vượt mốc 1.600 điểm.

Nhóm Vingroup đứng đầu trong top dẫn dắt thị trường, VIC, VRE tăng trên 5%. VHM tăng 4,4%. Riêng bộ đôi VIC, VHM đóng góp hơn 12 điểm.

Cổ phiếu ngân hàng ngập trong sắc xanh, TCB dẫn đầu với mức tăng 4%. EIB, SSB, SHB, KLB, VIB, LPB, TPB… cùng tăng giá. SHB đứng đầu thanh khoản toàn sàn với giá trị hơn 1.326 tỷ đồng. Diễn biến tương tự ghi nhận với những nhóm thanh khoản khá, có sức ảnh hưởng như chứng khoán, bất động sản.

Trong nhóm chứng khoán, VIX, SSI lần lượt giao dịch ở mức nghìn tỷ, đứng top 2,3 về thanh khoản hôm nay. VIX tăng mạnh nhất toàn ngành, 4,5% lên 25.450 đồng/cổ phiếu.

Với bất động sản, NVL, CII gây chú ý khi tăng trần. Nhóm cổ phiếu trụ Vingroup tăng mạnh, đà tăng hôm nay cũng lan toả diện rộng toàn ngành, DXG, GEX, DIG, PDR, KDH, TCH… tăng 2-4%.

Tính đến hiện tại, thị trường đã có 2 phiên phục hồi và với trạng thái nhiều nhóm cổ phiếu dừng giảm và có xu hướng tạo đáy. Giới phân tích kỳ vọng, những ngày tới, thị trường sẽ sớm có phiên bùng nổ theo đà, xác nhận vượt qua mốc 1.660 điểm.

Kết phiên giao dịch, VN-Index tăng 38,25 điểm (2,4%) lên 1.631,86 điểm. HNX-Index tăng 3,71 điểm (1,42%) đạt 264,79 điểm. UPCoM-Index tăng 1,18 điểm (1%) lên 119,03 điểm. Thanh khoản HoSE hơn 21.800 tỷ đồng. Khối ngoại bán ròng trở lại hơn 458 tỷ đồng, tập trung vào VCI, HDB, VIX, STB…

Việt Linh
#VN-Index #cổ phiếu lớn #Chứng khoán #Vingroup #ngân hàng #bất động sản #thị trường

