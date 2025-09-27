Cỏ mọc um tùm trong trường mầm non gần xây xong lại bỏ dở

TPO - Đã xây dựng hoàn thiện phần thô nhưng do thiếu vốn, trường mầm non gần 30 tỷ đồng ở Thanh Hóa đành bỏ dở. Công trình hiện bị cỏ dại mọc um tùm, bỏ hoang gây lãng phí trong khi chính quyền địa phương loay hoay tìm giải pháp.
Công trình được kỳ vọng sau khi hoàn thành sẽ khắc phục tình trạng khó khăn, thiếu thốn ở trường mầm non cũ. Tuy nhiên, từ đầu năm 2024, khi đã đạt hơn 90% tiến độ, dự án bất ngờ tạm dừng.
"Không hiểu sao trường xây dựng gần xong lại dừng lại, không hoàn thiện để đón con em đến học thay cho trường cũ. Nếu bỏ hoang như vậy thì quá lãng phí", một người dân xã Hà Trung cho hay. Trong ảnh là bên trong cỏ cây mọc um tùm, cấu kiện, vật liệu cùng nhiều đồ dùng của công nhân từng xây dựng nằm vương vãi.