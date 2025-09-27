Cỏ mọc um tùm trong trường mầm non gần xây xong lại bỏ dở

TPO - Đã xây dựng hoàn thiện phần thô nhưng do thiếu vốn, trường mầm non gần 30 tỷ đồng ở Thanh Hóa đành bỏ dở. Công trình hiện bị cỏ dại mọc um tùm, bỏ hoang gây lãng phí trong khi chính quyền địa phương loay hoay tìm giải pháp.