Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Cỏ mọc um tùm trong trường mầm non gần xây xong lại bỏ dở

Phạm Trường

TPO - Đã xây dựng hoàn thiện phần thô nhưng do thiếu vốn, trường mầm non gần 30 tỷ đồng ở Thanh Hóa đành bỏ dở. Công trình hiện bị cỏ dại mọc um tùm, bỏ hoang gây lãng phí trong khi chính quyền địa phương loay hoay tìm giải pháp.

Clip: Cận cảnh trường mầm non hàng chục tỷ xây dang dở.
tp-1.jpg
Trường Mầm non Hà Đông, xã Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa﻿ được phê duyệt đầu tư vào cuối năm 2022 với tổng mức hơn 29 tỷ đồng. Dự án do UBND xã Hà Đông (cũ) làm chủ đầu tư.
tp-2.jpg
Công trình rộng hàng nghìn m2 với 2 dãy nhà 2 tầng làm phòng học, nhà hiệu bộ, bếp ăn và khu sân trường...
tp-15.jpg
tp-4.jpg
tp-5.jpg
Công trình được kỳ vọng sau khi hoàn thành sẽ khắc phục tình trạng khó khăn, thiếu thốn ở trường mầm non cũ. Tuy nhiên, từ đầu năm 2024, khi đã đạt hơn 90% tiến độ, dự án bất ngờ tạm dừng.
tp-11.jpg
Cổng vào ngôi trường đã gần hoàn thiện luôn trong tình trạng khóa kín, không có người bảo vệ.
tp-20.jpg
tp-19.jpg
tp-17.jpg
"Không hiểu sao trường xây dựng gần xong lại dừng lại, không hoàn thiện để đón con em đến học thay cho trường cũ. Nếu bỏ hoang như vậy thì quá lãng phí", một người dân xã Hà Trung cho hay. Trong ảnh là bên trong cỏ cây mọc um tùm, cấu kiện, vật liệu cùng nhiều đồ dùng của công nhân từng xây dựng nằm vương vãi.
tp-21.jpg
Sắt thép, vật liệu được bỏ vào một phòng, bên ngoài dùng tre, gỗ buộc kỹ.
tp-8.jpg
Hai dãy nhà hai tầng đã hoàn thiện phần thô. Khuôn viên sân trường﻿, cỏ dại mọc um tùm…
tp-9.jpg
Chòi nghỉ của công nhân bị cỏ cây phủ kín.
tp-6.jpg
Quanh khu vực xây dựng trường, hệ thống tường rào đã hoàn thiện.
tp-3.jpg
Lãnh đạo UBND xã Hà Trung cho biết, dự án chưa thể hoàn thiện, đưa vào sử dụng là do thiếu vốn. Hiện, địa phương chưa có kinh phí bổ sung cho việc xây dựng nên đã báo cáo UBND tỉnh để có phương án xử lý phù hợp.
Phạm Trường
#Trường mầm non Hà Đông #dự án trường học #xây dựng trường học #lãng phí tài nguyên #thiếu vốn đầu tư #Thanh Hóa

Xem thêm

Cùng chuyên mục