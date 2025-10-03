Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hàng không - Du lịch

Google News

Có gì ở ngôi làng duy nhất Việt Nam vừa lọt danh sách đẹp nhất thế giới?

Hoài Văn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Cẩm Thanh nổi bật với Rừng dừa Bảy Mẫu rộng gần 100 ha, lưu giữ nhiều nét đặc thù với hệ sinh thái ngập mặn vùng cửa sông ven biển, được bao bọc bởi các cồn bãi tự nhiên cùng nét văn hóa truyền thống được người dân bản địa chung tay gìn giữ.

Chiều 3/10, UBND phường Hội An Đông (TP Đà Nẵng) tổ chức lễ công bố hoạt động bến thủy nội địa du lịch Thanh Tam và quảng bá danh hiệu Cẩm Thanh - Top 50 Làng đẹp nhất thế giới năm 2025.

tp-rung-dua-cam-thanh-anh-hoai-van.jpg
Cẩm Thanh (phường Hội An Đông, TP. Đà Nẵng) là đại diện duy nhất của Việt Nam lọt Top 50 ngôi làng đẹp nhất thế giới năm 2025. Ảnh: Hoài Văn.

Ông Trần Tấn Dũng - Chủ tịch UBND phường Hội An Đông - cho biết, vừa qua Tạp chí Forbes (Hoa Kỳ) công bố danh sách Top 50 Làng đẹp nhất thế giới năm 2025. Trong số đó, Cẩm Thanh trở thành điểm nhấn đặc sắc của khu vực Đông Nam Á và mang đến niềm tự hào cho du lịch Việt Nam.

Cẩm Thanh Trở thành thành viên trong Top 50 Làng đẹp nhất thế giới năm 2025 nhờ sở hữu vẻ đẹp đặc trưng, gìn giữ nét văn hóa truyền thống, là công sức, đóng góp của cả cộng đồng.

“Cẩm Thanh được Forbes vinh danh trong Top 50 Làng đẹp nhất thế giới năm 2025, là niềm tự hào của chính quyền và nhân dân, danh hiệu này không chỉ nhằm giới thiệu những điểm đến có cảnh quan độc đáo, mà còn gửi gắm thông điệp nhân văn sâu sắc: Khuyến khích gìn giữ bản sắc văn hóa, phong tục truyền thống và kiến trúc bản địa; thúc đẩy phát triển du lịch bền vững; tạo sinh kế cho cư dân địa phương; đồng thời lan tỏa hình ảnh mỗi ngôi làng như một “đại sứ văn hóa”trên bản đồ thế giới” - ông Dũng nhấn mạnh.

tp-lanh-dao-phuong-hoi-an-dong-thong-tn-bao-chi.jpg
Lãnh đạo phường Hội An Đông thông tin đến báo chí sự kiện Cẩm Thanh lọt Top 50 ngôi làng đẹp nhất thế giới.

Cẩm Thanh có diện tích khoảng 937,16 ha, với hệ thống kênh rạch chằng chịt và diện tích mặt nước chiếm đến 348,69 ha, nằm gần trung tâm phố cổ Hội An, là điểm giao thoa của du lịch đường thuỷ khi tiếp giáp hệ sinh thái cửa sông và bờ biển.

Cẩm Thanh nổi bật với Rừng dừa Bảy Mẫurộng gần 100 ha; lưu giữ nhiều nét đặc thù với hệ sinh thái ngập mặn vùng cửa sông ven biển, được bao bọc bởi các cồn bãi tự nhiên.

Các sản phẩm đặc trưng nổi bật là du lịch sinh thái gắn với cộng đồng cư dân bản địa, du lịch trải nghiệm nghề truyền thống; Các chương trình tour đa dạng, khai thác các sản phẩm nông nghiệp, dạy nấu ăn…

Nhờ sở hữu những giá trị thiên nhiên, văn hoá độc đáo, Cẩm Thanh từng được xướng tên trong nhiều giải thưởng quốc tế.

a6e7997217f99da7c4e8.jpg
tp-lang-cam-thanh.jpg
tp-du-khach-thich-thu-tham-quan-rung-dua-cam-thanh.jpg
Rừng dừa Cẩm Thanh là điểm đến yêu thích của du khách khi đến tham quan Hội An.

Dịp này, UBND phường Hội An Đông cũng công bố, chính thức công bố hoạt động Bến thủy nội địa du lịch Thanh Tam, góp phần phát triển mạng lưới giao thông thủy, tăng cường kết nối các tuyến du lịch trên sông, tạo điểm nhấn hạ tầng du lịch, nâng cao chất lượng dịch vụ tại địa phương.

Hoài Văn
#Cẩm Thanh #làng đẹp nhất thế giới #du lịch Đà Nẵng #Rừng dừa Bảy Mẫu #du lịch sinh thái #văn hóa truyền thống #phát triển du lịch

Xem thêm

Cùng chuyên mục