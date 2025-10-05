Cô gái đẹp nhất nước Nga

TPO - Người đẹp Anastasia Venza đã đăng quang danh hiệu Hoa hậu Nga 2025. Với tiêu chuẩn chọn lựa khắt khe, người đăng quang danh hiệu Hoa hậu Nga được xem là cô gái đẹp nhất nước Nga.