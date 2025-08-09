Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hoa hậu

Google News

Cô gái cao 1,85 m đăng quang hoa hậu

Duy Nam

TPO - Người đẹp Jazmine Callista Rowe đã đăng quang Hoa hậu Trái Đất Indonesia 2025. Cô được đánh giá cao nhờ chiều cao ấn tượng 1,85 m và kỹ năng tiếng Anh trôi chảy.

snapinstato-525692122-18523382791008708-5327934892497565241-n.jpg
snapinstato-524840071-18523382782008708-4949529443920021729-n.jpg
Chung kết Hoa hậu Trái Đất Indonesia 2025 đã diễn ra với chiến thắng thuộc về người đẹp Jazmine Callista Rowe. Cô giành quyền đại diện Indonesia tham dự Hoa hậu Trái Đất 2025 tổ chức ở Philippines.
snapinstato-513849974-18009786344774779-666282601237503437-n.jpg
snapinstato-510449613-18009786245774779-7813442849755078956-n.jpg
Chiến thắng của Jazmine Callista Rowe làm hài lòng fan sắc đẹp Indonesia. Cô được đánh giá cao nhờ sắc vóc nổi bật với chiều cao 1,85 m và vẻ đẹp khỏe khoắn, gợi cảm. Tân hoa hậu năm nay 24 tuổi, có khả năng nói tiếng Anh trôi chảy.
snapinstato-506373394-18008478212774779-3800233712690424158-n.jpg
snapinstato-508386659-18008478203774779-6033383163655373923-n.jpg
Ngay sau khi đăng quang, Jazmine Callista Rowe được các diễn đàn sắc đẹp đánh giá là ứng viên sáng giá của khu vực châu Á tại cuộc thi Hoa hậu Trái Đất 2025.
snapinstato-336051531-3411916645745005-1871146688193926519-n-3743.jpg
snapinstato-342406770-610944444286866-2587996364024553866-n-6420.jpg
Ngoài đời, Jazmine Callista Rowe có phong cách ăn mặc gợi cảm, hiện đại. Cô cũng thường xuyên để mặt mộc. Người đẹp gây ấn tượng với gương mặt tự nhiên đầy tàn nhang. Vẻ đẹp của Jazmine Callista Rowe được đánh giá phù hợp với các phần thi yêu cầu tính trình diễn, thời trang.
snapinstato-504184426-18007397855774779-6971743096225205640-n.jpg
snapinstato-503763945-18007397807774779-6649614321865986873-n.jpg
Jazmine Callista Rowe yêu thích các hoạt động thể thao ngoài trời. Cô đang theo đuổi dự án bảo vệ và tôn vinh vẻ đẹp của biển Indonesia.
snapinstato-446100734-1434943710459437-752463955858109584-n.jpg
snapinstato-446200136-992801688858465-1071321092012195419-n.jpg
Jazmine Callista Rowe cho biết ngày nào cô cũng tập catwalk và kỹ năng nói trước công chúng để chuẩn bị cho cuộc thi Hoa hậu Trái Đất 2025. Bên cạnh việc tập luyện, cô cũng đang tìm kiếm một chương trình hoặc quỹ từ thiện phù hợp. Jazmine muốn nhấn mạnh các vấn đề về tiếp cận nước sạch và vẻ đẹp của đại dương ở Indonesia.
snapinstato-515052862-18010479842774779-4090386959387218217-n.jpg
Tại cuộc thi Hoa hậu Trái Đất Philippines 2025, Jazmine bày tỏ niềm tin rằng vấn đề vệ sinh môi trường xứng đáng nhận được sự quan tâm toàn cầu hơn do tình hình thực sự nghiêm trọng.
snapinstato-504514483-18007474433774779-5804246475720910601-n.jpg
snapinstato-504579635-18007474403774779-7129496754167793101-n.jpg
"Tôi hy vọng mang lại niềm tự hào cho Indonesia bằng cách mang vương miện Hoa hậu Trái Đất về cho quê hương", Jazmine Rowe chia sẻ sau khi đăng quang.
snapinstato-488447475-18000232781774779-3116866245141596753-n.jpg
snapinstato-489295667-18000232772774779-7095224280931074445-n.jpg
Gần đây, Jazmine thử sức với âm nhạc, một niềm đam mê từ nhỏ của cô. Trong thời điểm dịch COVID-19, khi phải ở nhà cách ly, Jazmine đã bắt đầu sáng tác.
snapinstato-515944227-18394026673189524-8998829388272631366-n.jpg
snapinstato-515515647-18394026640189524-3200508161565613641-n.jpg
Cô chia sẻ rất vui khi được giúp đỡ và truyền cảm hứng cho giới trẻ thông qua những ca khúc do mình sáng tác. Theo cô, điều quan trọng nhất trong cuộc sống là yêu thích công việc mình làm. "Tôi muốn làm những gì mình yêu thích, nhưng tôi cũng muốn giúp đỡ mọi người trên con đường mình chọn", Jazmine chia sẻ.
snapinstato-520738407-18516576286013561-419333636301562365-n.jpg
snapinstato-521283818-18516576265013561-8699149833323517803-n.jpg
Năm ngoái, đại diện Indonesia tại Hoa hậu Trái Đất là người đẹp Jennifer Calista nhưng không giành thành tích. Trước đó, tại cuộc thi Hoa hậu Trái Đất 2023 tổ chức ở Việt Nam, người đẹp Indonesia - Cindy Inanto - đã lọt vào top 12. Indonesia chưa từng đăng quang ở Hoa hậu Trái Đất. Những năm gần đây, các người đẹp Indonesia được đánh giá cao ở các cuộc thi sắc đẹp quốc tế nhờ nền tảng học vấn, kỹ năng giao tiếp, tiếng Anh ấn tượng.
Duy Nam
#Hoa hậu Trái Đất #Hoa hậu Trái Đất Indonesia #Miss Earth

