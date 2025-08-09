Cô gái cao 1,85 m đăng quang hoa hậu

TPO - Người đẹp Jazmine Callista Rowe đã đăng quang Hoa hậu Trái Đất Indonesia 2025. Cô được đánh giá cao nhờ chiều cao ấn tượng 1,85 m và kỹ năng tiếng Anh trôi chảy.