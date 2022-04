Cô dâu, chú rể mặc cổ phục Việt trong ngày cưới

TPO - Mới đây, đám cưới theo phong cách truyền thống của Tuấn Tài và Diệu Chi với các trang phục hôn lễ xưa như áo tấc, áo nhật bình, áo dài đã gây ấn tượng mạnh với cộng đồng mạng.

Sau 3 năm hẹn hò, hai bạn trẻ Nguyễn Thị Diệu Chi (sinh năm 1992) và Trương Tuấn Tài (sinh năm 1992) quyết định về chung nhà bằng một đám cưới theo phong cách truyền thống tại Quận 6, TP. HCM diễn ra ngày 31/3 vừa qua.

Xuất phát từ sở thích đi du lịch khắp thế giới, cặp đôi 9x đã lái xe đi xuyên Việt 3 tuần, ăn uống và trải nghiệm nhiều văn hóa khác nhau. Không chỉ vậy, Chi và Tài cũng đã thử mặc nhiều bộ trang phục dân tộc khác nhau trong suốt hành trình đi du lịch. Vì vậy, cặp đôi trẻ nảy ra ý tưởng muốn mặc một bộ trang phục đặc biệt cho đám cưới.

Cô dâu Diệu Chi cho biết: "Chúng mình nghĩ đến Việt phục và may mắn có sự hỗ trợ từ thầy của chồng mình (chuyên gia nghiên cứu văn hóa Việt Nam) thiết kế từ trang phục đến phong tục lễ cưới.

Mình cho rằng, văn hoá dân tộc luôn đồng hành trong nhịp sống đương đại. Khi mình mặc chiếc áo cổ phục sẽ như một lời tự nhắc nhở về cội nguồn dân tộc và thể hiện nhân sinh quan tiếp nối truyền thống tốt đẹp của cha ông.

Quan trọng hơn cả, khi người trẻ sống trong thời hiện đại nhưng vẫn luôn hướng về văn hoá cội nguồn với cách thể hiện riêng, và bộ ảnh cưới của chúng mình là minh chứng cụ thể nhất".

Diệu Chi nhận thấy, khi mặc cổ phục Việt, cô rất thoải mái và không hề thấy hạn chế hay khó khăn trong quá trình di chuyển. "Áo Nhật Bình thật ra là áo khoác bên ngoài, bên trong mình vẫn có áo ngũ thân/áo tay chẽn nên lúc làm lễ mình mặc Nhật Bình. Khi làm lễ xong và đi bàn chào khách, mình có thể bỏ áo khoác ra để mặc áo chẽn.

Hơn nữa, chi phí may Việt phục chỉ nhỉnh hơn may áo dài một chút. Nhưng nếu bạn may áo dài chọn loại vải thượng hạng thì giá cả cũng không khác nhau là bao", cô gái 9x chia sẻ thêm.

Kể về cơ duyên gặp gỡ, Diệu Chi và Tuấn Tài vô tình quen nhau trên một chuyến đi du lịch ở đảo Bình Ba, Nha Trang. "Mình nhớ mãi khi ấy anh Tài crush mình khoảng 2 tháng. Sau đó, anh đã lấy hết can đảm để tỏ tình và rồi chúng mình hẹn hò đến nay được 3 năm", Diệu Chi nói.

Một số hình ảnh dẹp của cặp đôi 9x Tuấn Tài - Diệu Chi trên hành trình du lịch:

Ảnh: NVCC