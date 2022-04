Cô bạn 9x có căn phòng như nhà sách, làm nơi 'trú ẩn' cực chill mỗi khi căng thẳng

TPO - "30 tuổi, mình không có nhiều thành tựu to lớn như bạn bè đồng trang lứa mà chỉ có căn phòng truyện nhỏ làm nơi “trú ẩn” sau mỗi giờ làm việc căng thẳng, như vậy thôi cũng đủ để làm mình ấm lòng", cô bạn có nickname Sin Yan Mei chia sẻ.

Cô gái tên My (nickname Sin Yan Mei, sống ở Mỹ) mới đây lại khiến dân mạng trầm trồ với những hình ảnh về căn phòng truyện tranh đẹp như nhà sách với đầy đủ các đầu truyện được cô ship từ Việt Nam sang Mỹ.

My cho biết, năm 2020, cô bạn từng chia sẻ hình ảnh về phòng truyện nhỏ của mình lên một group trên Facebook và được nhiều bạn yêu truyện ủng hộ. Hai năm sau, khi phòng truyện được "nâng cấp" hơn với nhiều đầu truyện, cô lại có hứng thú "khoe thành quả" của mình.

"Phòng truyện 2.0 của mình cũng khá đơn giản; không có những món đồ xa hoa, tủ đồ hiệu xịn xò, cũng không được "mộng mơ" như phòng cũ (vì số lượng truyện tăng khá nhiều trong một năm) nhưng mình vẫn cố hết sức để sắp xếp sao cho gọn gàng, dễ tìm nhất.

29/3/2022, mình tròn 30 tuổi, cũng là ngày Manga Room 3.0 hoàn thành sau nhiều ngày tìm tòi cách sắp xếp. Dù không được thơ mộng như phòng thứ 1, cũng không thoáng mắt được như phòng thứ 2, nhưng mình vẫn khá ưng cách sắp xếp của phòng thứ 3 này. Số lượng truyện của mình càng nhiều lên thì việc sắp xếp cũng sẽ khó khăn hơn. Mình cũng chuyển bớt những bộ thừa, bộ không sưu tập tiếp sang phòng bên cạnh để phòng này thoáng hơn.

Mình ở nước ngoài nên chi phí thuê người thiết kế hay lắp đặt thật sự khá đắt đỏ. Mình lại thích tự mày mò, tự sắp xếp nhà cửa hơn nên còn nhiều góc hơi vụng về, nhưng dù sao đây cũng là thành quả sau nhiều năm nhặt nhạnh, tìm tòi mọi ngóc ngách", My bày tỏ.

My thừa nhận, ước mơ có một chiếc phòng đầy ắp truyện tranh của cô chưa bao giờ vụt tắt. Từ nhỏ, cô bạn đã nhen nhóm ý định và bắt đầu sưu tầm truyện tranh khắp nơi. Khi trưởng thành lại được chồng ủng hộ và trực tiếp hỗ trợ thực hiện trang trí, thiết kế căn phòng nhỏ.

My nhớ lại khoảng thời gian giữa năm 2020, khi dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, vợ chồng cô chuyển sang làm việc online tại nhà nên mới có thời gian rảnh, để bắt tay vào việc sửa sang và thiết kế căn phòng. "Việc đo đạc và đóng kệ mình đều... nhường hết cho chồng. May sao lại được anh chồng chịu khó mày mò, chiều theo và ủng hộ sở thích riêng của mình. Kết quả là mình có được chiếc phòng xinh xinh để "chill" sau mỗi giờ làm việc căng thẳng.

Thời gian thực hiện không mất quá lâu. Chồng mình lắp tủ mất khoảng 5-7 tiếng còn mình sắp xếp tủ truyện hết 4-6 tiếng. Có công đoạn mất thời gian nhất là đo đạc, làm kệ treo tường đều do chồng mình xem trên YouTube và tự đóng".

Tổng số truyện cô bạn 9x sưu tầm được khoảng trên 10.000 quyển từ khi còn nhỏ đến lúc đi du học. Sau đó, mỗi lần về Việt Nam, My lại tranh thủ mang thêm. Thậm chí, khi có người thân sang Mỹ chơi, cô cũng nhờ mang hộ được ít nào hay ít đó. "Mình nhớ nhất hồi tháng 3/2020, ba mình sang chơi mang cho khoảng 65 kg truyện và mình ship sang 333 kg truyện", cô nhớ lại.

Cô gái 9x mong rằng, những hình ảnh từ căn phòng truyện tranh của mình sẽ tái hiện lại không khí, ký ức tuổi thơ cho những người trẻ trong thời điểm dễ bị ảnh hưởng tâm lý do dịch bệnh.

My nói vui: "30 tuổi đầu, không có nhiều thành tựu to lớn như bạn bè đồng trang lứa, mình chỉ có chiếc phòng truyện be bé làm nơi “trú ẩn” sau mỗi giờ làm việc căng thẳng, như vậy cũng đủ để làm mình ấm lòng".