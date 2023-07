Clip pha tung cước 'hạ đo ván' tên trộm kéo lê cô gái giữa đường

TPO - Phát hiện cô gái bị đối tượng trộm xe máy kéo lê trên đường, nam tài xế dừng xe chạy đến dùng chân đạp hạ gục đối tượng. Tên trộm sau đó bị người dân vây bắt giao công an xử lý.

Chiều 20/7, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại việc một tên trộm bị người dân vây bắt. Hình ảnh từ camera hành trình trên xe ô tô của người đi đường ghi lại cho thấy, một nam thanh niên bẻ khóa xe máy rồi nổ máy bỏ chạy.

Phát hiện xe bị trộm, cô gái truy đuổi và bám được vào đuôi xe máy. Mặc dù đối tượng rồ ga hòng chạy thoát nhưng cô gái vẫn không buông tay nên bị kéo lê giữa đường. Cùng lúc này, một nam thanh niên phát hiện nên chạy tới dùng chân đạp vào tên trộm.

Bị trúng đòn, tên trộm và xe máy ngã xuống đường. Lúc này, người dân chạy đến khống chế tên trộm.

Theo xác minh của phóng viên Tiền Phong, vụ việc xảy ra vào chiều 19/7 tại khu vực chợ Thông Dụng thuộc phường An Phú (TP Thuận An, tỉnh Bình Dương). Nam thanh niên tung cước "hạ đo ván" tên trộm là tài xế xe tải. Ngay sau khi nhận được tin báo từ người dân, Công an TP Thuận An đã đến hiện trường đưa nghi can trộm cắp xe máy về trụ sở để điều tra, xử lý.