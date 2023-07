Bắt nhóm trộm cắp, tiêu thụ xe máy tại Bình Thuận

TPO - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận vừa triệt phá đường dây trộm cắp và tiêu thụ xe máy. Các đối tượng đã đục, xóa số khung, số máy các phương tiện trộm cắp được để bán cho người có nhu cầu sử dụng.

Ngày 18/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận cho biết vừa triệt phá băng nhóm chuyên trộm cắp xe máy trên địa bàn huyện Bắc Bình và huyện Tuy Phong, thu giữ hàng chục xe máy, xe ba gác máy cùng nhiều tang vật có liên quan.

Theo đó, Cơ quan điều tra đã tạm giữ 5 đối tượng gồm Lê Thành Dương (27 tuổi); Phan Kim Quy (28 tuổi); Trần Văn Tường (28 tuổi); Lê Chí Tân (29 tuổi) và Nguyễn Phú Bình (40 tuổi) các đối tượng đều trú tại huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận trong chuyên án trộm cắp xe máy liên huyện vừa triệt phá.

Theo điều tra ban đầu, Lê Thành Dương và Phan Kim Quy thường đột nhập vào nhà dân dùng đoản phá khóa trộm cắp xe máy rồi đem bán cho Trần Văn Tường, Lê Chí Tân và Nguyễn Phú Bình. Các đối tượng tiêu thụ mang xe về sửa chữa, thay đổi đặc điểm của xe, cà đục số khung, số máy rồi bán lại cho người dân trên địa bàn sử dụng.

Với thủ đoạn tương tự, từ cuối năm 2021 đến nay các đối tượng đã thực hiện trót lọt hàng chục vụ trộm xe máy, xe ba gác máy. Hiện cơ quan chức năng đã thu giữ 33 xe máy các loại, 3 xe ba gác máy và hàng trăm tang vật có liên quan đến hoạt động trộm cắp và tiêu thụ xe máy.

Cơ quan điều tra cũng xác định, những người đã mua xe mô tô, xe ba bánh của Trần Văn Tường và Lê Chí Tân và Nguyễn Phú Bình không biết những xe trên là xe trộm cắp.

Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can các đối tượng về tội Trộm cắp tài sản và Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.