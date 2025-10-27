Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Địa ốc

Google News

Cityland Group và hành trình kiến tạo bản sắc nghỉ dưỡng Việt qua giải thưởng quốc tế Vietnam Property Awards 2025

P.V

Trong bối cảnh du lịch nghỉ dưỡng đang chuyển mình mạnh mẽ theo hướng đề cao trải nghiệm văn hóa bản địa và sự cân bằng giữa con người – thiên nhiên, một dự án Việt vừa tạo dấu ấn đặc biệt tại Vietnam Property Awards 2025. Tối 24/10 vừa qua, Meliá Forest Bay Phú Quốc – dự án do CityLand Group đầu tư phát triển đã được vinh danh với hạng mục “The Best Resort Development – Dự án nghỉ dưỡng xuất sắc”.

Giải thưởng không chỉ ghi nhận giá trị thẩm mỹ và đẳng cấp quốc tế của công trình, mà còn khẳng định nỗ lực xây dựng một mô hình nghỉ dưỡng giàu tính nhân văn – nơi ký ức làng chài, tinh thần bản địa và tầm nhìn phát triển bền vững hòa quyện trong từng trải nghiệm.

image001-914.jpg
Dự án Meliá Forest Bay Phú Quốc được tôn vinh với giải thưởng Dự án nghỉ dưỡng xuất sắc, ghi dấu ấn trong thiết kế kiến trúc và kiến tạo chuẩn sống sang trọng

Giải thưởng uy tín này không chỉ là sự ghi nhận cho một công trình, mà còn là minh chứng cho hành trình bền bỉ của CityLand Group trong việc nâng tầm trải nghiệm nghỉ dưỡng Việt Nam lên đẳng cấp quốc tế.

Biểu tượng nghỉ dưỡng mới của Việt Nam

Tọa lạc tại Khu phố Rạch Tràm, Đặc khu Phú quốc, Tỉnh An Giang, Meliá Forest Bay Phú Quốc được xem là một trong những dự án nghỉ dưỡng hiếm hoi tại Việt Nam mang đến trải nghiệm độc bản, nơi sắc xanh của rừng hòa cùng hơi thở của sông, núi và biển tạo nên bức họa thiên nhiên tuyệt mỹ.

image003-4711.png
Phối cảnh dự án Meliá Forest Bay Phú Quốc

Được quản lý bởi Meliá Hotels International – tập đoàn khách sạn danh tiếng thế giới đến từ Tây Ban Nha, dự án được phát triển với triết lý “sống mãi với thiên nhiên”, nơi con người tìm thấy sự bình yên trong vẻ đẹp nguyên bản của biển trời và ký ức làng chài xưa. Tất cả hòa quyện để kiến tạo một không gian nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế, nhưng vẫn lưu giữ dấu ấn văn hóa địa phương.

Theo Ban tổ chức, hạng mục “Dự án nghỉ dưỡng xuất sắc” là một trong những giải thưởng có tiêu chí khắt khe, được đánh giá toàn diện từ thiết kế kiến trúc, chất lượng xây dựng, trải nghiệm nghỉ dưỡng, yếu tố bền vững, đến chiến lược phát triển thương hiệu.

image005-7207.jpg
Dự án được quản lý bởi Meliá Hotels International – tập đoàn khách sạn danh tiếng thế giới đến từ Tây Ban Nha

Meliá Forest Bay Phú Quốc đã chinh phục hội đồng giám khảo độc lập nhờ sự kết hợp hài hòa giữa thiết kế mang tính bản địa đương đại và tầm nhìn phát triển bền vững. Tất cả tạo nên một chuẩn mực mới cho bất động sản nghỉ dưỡng cao cấp tại Việt Nam.

Không chỉ là nơi nghỉ dưỡng mà là hành trình tái tạo năng lượng

Với hệ sinh thái tiện ích chuẩn 5 sao quốc tế, mỗi không gian tại Meliá Forest Bay Phú Quốc được kiến tạo như một bản giao hưởng của cảm xúc, nơi mọi giác quan được đánh thức và năng lượng sống được khơi nguồn. Từ khu spa thư giãn giữa thiên nhiên, hồ bơi vô cực ôm trọn đường chân trời, đến nhà hàng ẩm thực tinh tế và khu trị liệu cao cấp – tất cả cùng mở ra trải nghiệm nghỉ dưỡng trọn vẹn, nơi thân – tâm – trí hòa cùng hơi thở tinh khôi của đảo ngọc.

Đại diện CityLand Group chia sẻ: “Chúng tôi vô cùng tự hào khi dự án Meliá Forest Bay Phú Quốc được vinh danh tại Giải thưởng Bất động sản Vietnam Property Awards 2025. Với CityLand Group, mỗi dự án không chỉ là một công trình, mà còn là một thông điệp về phong cách sống và triết lý nhân văn. Giải thưởng này không chỉ là niềm tự hào, mà còn là trách nhiệm để CityLand Group tiếp tục kiến tạo những không gian sống xứng tầm, nơi thiên nhiên và con người hòa quyện, phát triển trong sự cân bằng và trường tồn.”

Giải thưởng “Dự án nghỉ dưỡng xuất sắc là cột mốc quan trọng, khẳng định vị thế mới của CityLand Group trong lĩnh vực bất động sản nghỉ dưỡng cao cấp, đồng thời truyền thêm cảm hứng và động lực để Tập đoàn tiếp tục phát triển những dự án không chỉ đạt chuẩn quốc tế mà còn giữ gìn văn hóa bản địa.

Là tập đoàn hoạt động đa ngành và uy tín trong lĩnh vực bất động sản đô thị, thương mại cao cấp, CityLand Group đã và đang khẳng định vị thế vững chắc qua hàng loạt dự án biểu tượng tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Phú Quốc.

image007-4315.jpg
Khoảnh khắc đáng nhớ của CityLand Group và đại diện Meliá Hotels International tại Lễ trao giải Vietnam Property Awards lần thứ 11

Kết hợp cùng Meliá Hotels International, CityLand Group kiến tạo một mô hình resort bền vững giàu trải nghiệm cảm xúc, đáp ứng kỳ vọng của phân khúc nghỉ dưỡng cao cấp, góp phần nâng tầm du lịch Việt Nam trên bản đồ nghỉ dưỡng toàn cầu.

P.V
#Meliá Hotels International #CityLand Group

Cùng chuyên mục