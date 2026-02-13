Chuyển hồ sơ sai phạm của 3 công ty thuộc Tập đoàn Hưng Thịnh sang Bộ Công an

TPO - Qua thanh tra 26 tổ chức phát hành với 271 mã trái phiếu, với tổng giá trị hơn 119.778 tỷ đồng trong giai đoạn 2019 – 30/11/2024, TTCP đã phát hiện hàng loạt vi phạm. Trong đó, TTCP đã chuyển thông tin vi phạm của 3 doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Hưng Thịnh sang Bộ Công an để xử lý theo thẩm quyền.

Cụ thể, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ (TTCP) - Dương Quốc Huy vừa ký ban hành kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ và sử dụng nguồn tiền thu được từ phát hành trái phiếu.

Theo kết luận có 14 doanh nghiệp sử dụng tiền thu từ trái phiếu không đúng phương án đã công bố, với số tiền vi phạm lên tới hàng nghìn tỷ đồng; 8 doanh nghiệp chuyển tiền hợp tác đầu tư, bổ sung vốn cho công ty con nhưng không chứng minh được việc quản lý, giám sát mục đích sử dụng vốn, hoặc đầu tư vào dự án chưa đủ điều kiện huy động vốn.

Đáng chú ý, kết luận thanh tra cho thấy, thông tin liên quan đến các vi phạm của Công ty CP Hưng Thịnh Land, Công ty CP Hưng Thịnh Investment và Công ty CP Dịch vụ Giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn đã được Thanh tra Chính phủ cung cấp cho Bộ Công an để xem xét, xử lý theo quy định.

Kết luận thanh tra cho thấy một số tổ chức phát hành chưa tuân thủ quy trình chào bán trái phiếu theo quy định, như, thu và sử dụng tiền trái phiếu trước ngày phát hành; chuyển tiền trái phiếu để đặt cọc nhận chuyển nhượng cổ phần từ năm 2021 đến nay nhưng chưa thực hiện việc chuyển nhượng.

Ngoài ra, tại Công ty CP Dịch vụ Giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn còn xảy ra tình trạng thanh toán khi chưa bảo đảm đầy đủ thủ tục, thanh toán vượt giá trị hợp đồng.

Thanh tra Chính phủ cũng chỉ rõ tình trạng sử dụng tiền thu từ trái phiếu không đúng kế hoạch đã công bố với nhà đầu tư, hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn khi chưa được hội nghị người sở hữu trái phiếu thông qua. Cụ thể, việc sử dụng tiền thu được từ phát hành trái phiếu cho mục đích khác trước khi được chấp thuận xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Gelex.

Một số doanh nghiệp khác bị nêu tên do không thực hiện đúng cam kết với nhà đầu tư, hoặc cho vay, gửi ngân hàng trước khi sử dụng vốn theo phương án phát hành, như Công ty CP Cơ điện lạnh, Công ty CP Tập đoàn R&H, Công ty CP Đầu tư và Quản lý Khách sạn TNH.

Bên cạnh đó, Thanh tra Chính phủ kết luận việc sử dụng vốn trái phiếu để đặt cọc hợp tác kinh doanh tại các dự án chưa đủ điều kiện huy động vốn xảy ra tại Công ty CP Hội An Invest; thực hiện phương thức phát hành không phù hợp, công bố thông tin trái phiếu chưa đầy đủ theo quy định tại Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt.

Theo số liệu và báo cáo của các tổ chức phát hành được nêu trong kết luận, giai đoạn từ năm 2019 đến 30/11/2024, 26 tổ chức phát hành thuộc diện thanh tra đã phát hành tổng cộng 271 mã trái phiếu, với tổng giá trị 119.778 tỷ đồng.