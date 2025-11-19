Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Khoa học

Google News

Chuyên gia quốc tế 'cảnh báo' khẩn về thực phẩm chế biến sẵn

Bình Giang

TPO - Loạt bài nghiên cứu mới của 43 chuyên gia quốc tế cảnh báo thực phẩm siêu chế biến (UPF) là mối đe dọa lớn đối với sức khỏe cộng đồng và cần được xử lý khẩn cấp.

img-1272.jpg
Quầy đồ ăn sẵn trong một siêu thị. (Ảnh: Reuters)

UPF là các sản phẩm công nghiệp trải qua nhiều công đoạn xử lý với các thành phần đã qua tinh chế và phụ gia gồm chất tạo màu, tạo ngọt, chất bảo quản, như nước ngọt có ga hay mì ăn liền.

Các nhà khoa học, trong đó có vị giáo sư người Brazil – người đã đặt ra thuật ngữ này cùng các đồng nghiệp cách đây khoảng 15 năm – cho rằng UPF ngày càng phổ biến trên toàn thế giới và có liên quan đến tình trạng suy giảm chất lượng dinh dưỡng cũng như nhiều bệnh lý, từ béo phì đến ung thư.

“Vấn đề ở đây là bằng chứng mà chúng ta có ngày hôm nay về thực phẩm siêu chế biến và sức khỏe con người. Những gì chúng ta biết hiện nay đã đủ để có hành động ở cấp độ toàn cầu”, Giáo sư Carlos Monteiro, công tác tại Đại học Sao Paulo, phát biểu trong cuộc họp báo trực tuyến ngày 18/11.

Dù thuật ngữ UPF đã được sử dụng rộng rãi trong những năm gần đây, một số nhà khoa học và ngành công nghiệp thực phẩm cho rằng khái niệm này quá đơn giản, và cuộc tranh luận về nó đang ngày càng mang tính chính trị.

Loạt bài đăng trên tạp chí y khoa The Lancet cho rằng cần thêm nhiều bằng chứng hơn, đặc biệt về lý do và cơ chế UPF gây hại cho sức khỏe, cũng như sự khác biệt về giá trị dinh dưỡng giữa các sản phẩm trong nhóm UPF, nhưng họ khẳng định mức độ nguy hại đã đủ rõ để các chính phủ hành động.

Trong một đánh giá hệ thống gồm 104 nghiên cứu dài hạn được thực hiện cho loạt bài này, 92 nghiên cứu ghi nhận nguy cơ cao hơn đối với một hoặc nhiều bệnh mãn tính liên quan đến việc ăn nhiều UPF, và ghi nhận mối liên hệ đáng kể với 12 vấn đề sức khỏe, bao gồm tiểu đường type 2, béo phì và trầm cảm.

Các tác giả thừa nhận hầu hết những nghiên cứu này chỉ ra sự liên quan, chứ chưa chứng minh được quan hệ nhân quả trực tiếp. Tuy nhiên, họ cho rằng cần phải có hành động trong khi tiếp tục thu thập thêm dữ liệu, nhất là trong bối cảnh mức tiêu thụ UPF đang tăng trên toàn cầu, chiếm hơn 50% khẩu phần ăn ở các quốc gia như Mỹ.

Ba bài nghiên cứu trong loạt bài đề xuất các biện pháp đối phó, như đưa UPF vào chính sách quốc gia đối với thực phẩm chứa nhiều chất béo, đường hoặc muối. Tuy nhiên, họ cảnh báo rằng ngành công nghiệp sản xuất UPF là rào cản lớn nhất đối với nỗ lực giải quyết vấn đề.

Liên minh Thực phẩm và Đồ uống quốc tế, tổ chức đại diện cho các tập đoàn thực phẩm và đồ uống đa quốc gia, cho biết các thành viên của họ cũng mong muốn cải thiện sức khỏe toàn cầu thông qua nâng cao chất lượng dinh dưỡng, và các công ty thực phẩm nên được tham gia vào quá trình xây dựng chính sách.

“Tuy nhiên, các khuyến nghị về chính sách và vận động của loạt bài này đã vượt xa bằng chứng hiện có”, Tổng thư ký Rocco Renaldi nói, cho rằng điều này có thể làm giảm khả năng tiếp cận các lựa chọn thực phẩm giá rẻ và bảo quản lâu trên toàn cầu.

Bình Giang
Reuters
#Thực phẩm siêu chế biến #Đồ ăn sẵn #UPF #chuyên gia #sức khỏe

Xem thêm

Cùng chuyên mục