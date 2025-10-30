Chuyên gia marketing: “Kiến tạo Việt Nam Xanh” là sân chơi kết nối sáng tạo và trách nhiệm cộng đồng

Cuộc thi “Kiến tạo Việt Nam Xanh”, do VinFast tổ chức, đã khép lại với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Theo chia sẻ của Hội đồng giám khảo, “Kiến tạo Việt Nam Xanh” là một sân chơi giàu chiều sâu, mang đến cơ hội để các bạn trẻ “bung tỏa”, nói lên tiếng nói xanh của mình và cùng nhau hình thành cộng đồng những người trẻ hướng đến lối sống bền vững.

Khép lại hành trình “Kiến tạo Việt Nam Xanh” đầy cảm xúc

Ngày 25/10/2025, tại nhà máy VinFast (Hải Phòng), vòng Chung kết cuộc thi “Kiến tạo Việt Nam Xanh” 2025 đã chính thức diễn ra, ghi dấu chiến thắng thuyết phục của thí sinh Trần Đại Nghĩa với dự án “Gia sản xanh”.

Lấy cảm hứng từ những giá trị gia đình Việt, “Gia sản xanh” đề xuất mô hình biến mỗi “điểm chạm gia đình” thành “sợi dây kết nối” trong hành trình lan tỏa lối sống bền vững. Tư duy đột phá cùng thông điệp nhân văn đã giúp dự án thuyết phục Hội đồng giám khảo và giành giải Đặc biệt của cuộc thi.

Cuộc thi “Kiến tạo Việt Nam xanh” đã tìm ra các chủ nhân giải thưởng.

Giải Nhất đã thuộc về đội VVVICKYYY với dự án “Green Miles For Future Smiles”. Hai giải Nhì được trao cho thí sinh Phạm Xuân Trường (Chạm thành phố trong lành nhất thế giới) và đội NATALIE TRANSPORTMAN (VIETFUTURE Private Club). Ba giải Ba lần lượt thuộc về đội ANH ƠI CỐ LÊN! 1 2 1 2!! (Green Flag on my way), đội DAVINCI (Move. Without the friction) và thí sinh Nguyễn Văn Thành (Chuyến cuối).

Nhóm 2CE Gao Bạc, nhóm TNT, thí sinh Nguyễn Đình Đại Thắng cũng đã có phần thi ấn tượng, được vinh danh trong top 10 của cuộc thi.

Nhận xét về phần thể hiện của Top 10, anh Hoàng Đạo Hiệp, Giám đốc Chiến lược Kinh doanh Cấp cao tại Dentsu Redder Việt Nam, bày tỏ ấn tượng mạnh mẽ trước sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần sáng tạo của các thí sinh. “Có 3 điều khiến tôi thực sự bất ngờ. Trước hết là năng lượng tuyệt vời mà các bạn mang vào bài thi. Thứ hai, các ý tưởng đều mang tính nguyên bản. Và cuối cùng là cách các bạn kể chuyện, rất sinh động và biết cách kết nối”, anh nhận định.

Hội đồng giám khảo cuộc thi tập hợp những chuyên gia nhiều kinh nghiệm trong ngành truyền thông – marketing.

Cùng quan điểm, TS Đào Cẩm Thủy, Chuyên gia Marcom, Giảng viên Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội cũng đánh giá cao chất lượng của Top 10 đội thi năm nay. Chị cho biết, các ý tưởng không chỉ thể hiện tính sáng tạo, bám sát thông điệp “Kiến tạo Việt Nam xanh” mà còn tạo sự tương tác hai chiều với khách hàng.

“Một số đội thi đã phát hiện và khai thác rất rõ ‘pain point’ – những ‘nỗi đau’ thực tế của khách hàng – dù các bạn còn rất trẻ. Điều đó cho thấy các bạn có sự thấu hiểu, chịu khó nghiên cứu và đầu tư nghiêm túc để xây dựng những big idea xứng đáng với vòng Chung kết”, TS Thủy nhấn mạnh.

Sân chơi sáng tạo được giới chuyên môn đánh giá cao

Gây ấn tượng bởi chất lượng thí sinh và ý tưởng dự thi, “Kiến tạo Việt Nam Xanh” cũng đồng thời nhận được nhiều phản hồi tích cực từ giới chuyên môn và các thành viên của Hội đồng giám khảo về quy mô tổ chức và tính chuyên nghiệp xuyên suốt.

Chia sẻ về trải nghiệm đồng hành cùng “Kiến tạo Việt Nam Xanh”, TS Thủy nhận định đây là một trong những sân chơi marketing nổi bật nhất hiện nay, vừa mang tính thực tiễn, vừa tạo môi trường rèn luyện toàn diện cho người trẻ.

“Cuộc thi đến từ thương hiệu lớn là VinFast, với thông điệp và concept xuyên suốt, giúp thí sinh có định hướng rõ ràng để phát triển ý tưởng. Hơn nữa, sân chơi này được tổ chức rất bài bản – từ cách xây dựng đề bài, hệ thống chấm điểm cho đến tiêu chí đánh giá. Thí sinh không chỉ cần tư duy như một marketer chuyên nghiệp, mà còn phải thực sự ‘chạm’ thương hiệu, hiểu sâu về sản phẩm và biết cách chuyển hóa những giá trị đó thành giải pháp thiết thực cho cộng đồng”, chị chia sẻ.

Theo vị chuyên gia, điểm khác biệt của cuộc thi còn nằm ở khả năng khơi gợi ý thức xã hội trong thế hệ trẻ - những người quan tâm đến môi trường, nhưng còn thiếu cơ hội để thể hiện và hành động.

“Cuộc thi này tạo cơ hội để các bạn được ‘bung tỏa’, được nói lên tiếng nói xanh của mình, và cùng nhau hình thành cộng đồng những người trẻ hướng đến lối sống bền vững”, chị nhấn mạnh.

Đồng quan điểm, anh Nguyễn Tiến Huy, Tổng Giám đốc Pencil Group, đánh giá “Kiến tạo Việt Nam Xanh” là một sân chơi giàu chiều sâu, giúp các bạn trẻ khai phá tư duy chiến lược và nuôi dưỡng tinh thần sáng tạo có trách nhiệm.

Theo Hội đồng giám khảo, cuộc thi “Kiến tạo Việt Nam xanh” là cơ hội để các bạn trẻ phân tích vấn đề, quan sát xã hội và tìm ra đóng góp của mình.

“Cuộc thi mang đến một đề bài đủ lớn để người trẻ dám đặt ra những câu hỏi lớn và tự tìm thấy góc độ tư duy của mình. Đây là cơ hội để họ khai thác dòng suy nghĩ của mình, phân tích vấn đề, quan sát xã hội và tìm ra được đóng góp của mình với vai trò là một marketer, từ đó truyền cảm hứng cho văn hóa sống mới”, anh chia sẻ.

Theo anh, đây chính là trải nghiệm quý giá cho các marketer tương lai, giúp họ hiểu sâu hơn về vai trò của mình trong việc truyền cảm hứng và thúc đẩy thay đổi tích cực.

Cũng trong vai trò giám khảo, chị Nguyễn Trà My, Giám đốc Điều hành Ogilvy, khẳng định điểm đặc biệt của Kiến tạo Việt Nam Xanh nằm ở ý nghĩa vượt ra ngoài phạm vi một cuộc thi thương hiệu.

“Trong khi nhiều cuộc thi marketing khác tập trung vào giải bài toán truyền thông cho doanh nghiệp thì ‘Kiến tạo Việt Nam Xanh’ lại chạm đến một vấn đề lớn hơn, đó là trách nhiệm xã hội và tương lai xanh của đất nước. Cuộc thi giúp người trẻ không chỉ sáng tạo, mà còn được đóng góp thật sự cho những thay đổi tích cực. Tôi rất mong VinFast sẽ tiếp tục duy trì và mở rộng quy mô cuộc thi này trong các năm tới”, chị My chia sẻ.

Với thành công của mùa đầu tiên, “Kiến tạo Việt Nam Xanh” đã chứng minh sức hút của một sân chơi kết hợp hài hòa giữa sáng tạo, trách nhiệm xã hội và tinh thần tiên phong. Cuộc thi không chỉ là nơi để các bạn trẻ thử sức với nghề marketing, mà còn là bệ phóng cho những ý tưởng truyền cảm hứng và hành động vì một Việt Nam xanh.